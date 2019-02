VIDEO Oscar 2019 | miglior film a Green Book | la premiazione sul palco e il trailer della

Diretta Pro Vercelli Pisa/ Risultato finale 1-2 - streaming VIDEO e tv : Moscardelli! : Diretta Pro Vercelli Pisa streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C, 28giornata del girone A.

Scopriamo le nomination degli Italian VIDEO Game Awards 2019 : gli Oscar del VIDEO gioco prendono forma : Proseguono i preparativi per gli Italian Video Game Awards 2019 in vista della cerimonia di premiazione che si terrà giovedì 11 aprile 2019 nella suggestiva cornice dell'Acquario Romano a Roma. Scopriamo le nomination e molti altri dettagli nel comunicato ufficiale:Ecco i candidati al premio di Gioco dell'Anno (tutte le altre candidature sul sito ufficiale dell'evento):Leggi altro...

L’intensa cover di Shallow di Lady Gaga realizzata da Kelly Clarkson (VIDEO) : “Spero vinca agli Oscar” : Tra le tante cover di Shallow di Lady Gaga, colonna sonora del film candidato all'Oscar A Star Is Born capace di diventare una hit di successo da primato in classifica, quella di Kelly Clarkson è decisamente tra le più intense e sorprendenti. La cantante ha recentemente realizzato una performance dal vivo sulle note del brano di Lady Gaga e Bradley Cooper per rendere omaggio ad un brano che ha amato sin dal primo ascolto. Introducendo la ...