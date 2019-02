Vialli e il cancro | «Non mollo | mi sopporterete a lungo»  E sulle figlie si commuove

Vialli racconta : "Cancro? Non è stato facile - ma ora sto bene" : Gianluca Vialli il ricevente del premio 'Il bello del calcio', in memoria di Giacinto Facchetti: ' Accetto con umiltà e orgoglio questo premio. So come è andata la scelta, siete stati lì con i ...

Gianluca Vialli : "Cancro? Ora sto bene - dovrete sopportarmi ancora a lungo" : Nel corso della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio internazionale Il Bello del Calcio in ricordo di Giacinto Facchetti, Gianluca Vialli è tornato a parlare del cancro contro il quale sta lottando da alcuni mesi:A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile ma questo periodo mi ha insegnato molto, anche se ho ancora molto da fare. Mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, quindi ...

Gianluca Vialli e il cancro. L’ex calciatore parla della malattia : “Ce la sto mettendo tutta” : Gianluca Vialli, indimenticabile per chi ha nostalgia di un calcio che appariva meno ‘stellare’ ma più umano. Da mesi i suoi ex tifosi, ma non solo loro, sono in ansia per le sue condizioni di salute. Gianluca Vialli malato di cancro: questa è la notizia su di lui che ha scosso tutti. Lui stesso ha rivelato la sua malattia, che sta affrontando con coraggio. “Oggi sto bene ma ancora non so come finirà la partita”, ha detto in una ...

A tutto Vialli : il cancro - la Champions della Juve e la cessione della Sampdoria : Gianluca Vialli è tornato a parlare della sua lotta contro il cancro, ma anche di calcio: dalla Juve alla querelle Sampdoria, i dettagli “A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile ma questo periodo mi ha insegnato molto e mi sto preparando fisicamente e psicologicamente meglio di quando giocavo a calcio, quindi credo che dovrete sopportarmi ancora a lungo“. Gianluca Vialli ha parlato della sua malattia ...

Candido-Day - a Vialli il Premio Facchetti : "Il cancro? Non mollo. Grato al calcio" : FONDAZIONE - E' toccato poi a Franco Arturi, direttore della Fondazione Candido Cannavò per lo sport che fa una passerella di 10 anni di Fondazione con 70 progetti portati a termine e quasi un ...

Vialli vince il premio Giacinto Facchetti : "Cancro? Non mollo. Grato al calcio" : Per questo cerco sempre di farne uno sport migliore nel mio piccolo, come in vita ha sempre fatto Giacinto Facchetti. Accetto questo premio con grande umiltà e orgoglio. Non ci volevo credere quando ...