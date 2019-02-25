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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 18 | 45 Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 18:45 (Di lunedì 25 febbraio 2019) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA. IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI E CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. QUALCHE PROBLEMA POI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO. TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CI SONO CODE TRA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA AL KM 4+100 CON CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO. LA RIAPERTURA ...
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    Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PISANA E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA. IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PASSANDO ALLA CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 Roma-TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CI SONO CODE A ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, TROVIAMO CODE TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI Roma. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE, PER CARREGGIATA RIDOTTA, SI ...

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