Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA DOVE, A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA DOVE, A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN ESTERNA. UN INCIDENTE SULL’AURELIA STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA VERSO Roma. SULLA FLAMINIA, A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE ANCORA SOSTENUTA SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E VIA DEL MARE E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E VIA DEL MARE E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUDE VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E VIA DEL MARE E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ANCORA CODE TRA DIRAMAZIONW Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA TOR BELLA MPNACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD FINO ALL’A24. IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. PROBLEMI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO ANCORA CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 19 : 00 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 18.50 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA. SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA; IN ESTERNA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. QUALCHE PROBLEMA POI SULLA FLAMINIA, DOVE SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA FLAMINIA, DOVE SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI. RICORDIAMO CHE, A CAUSA DELLA CADUTA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA FLAMINIA, DOVE TROVIAMO CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI. E A CAUSA DELLA CADUTA DI ALBERI A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA DI IERI, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, QUI CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI PROCEDE A RILENTO SUL PONTE DELLA SCAFA, TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 15 | 30
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 15:30 (Di lunedì 25 febbraio 2019) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA DOVE, PER CARREGGIATA RIDOTTA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CI SONO CODE TRA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA AL KM 4+100 CON CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO. LA RIAPERTURA COMPLETA MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO. RICORDIAMO CHE, A CAUSA DELLA CADUTA DI ALBERI A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, TRA IL ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 15:30: VIABILITÀ DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 15:30', su #spreaker… - MovArturoOpen : @azulette @RobertoMolino87 Ci sono stato qualche mese fa a Novembre, molto pulita e soprattutto viabilità perfetta… -
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