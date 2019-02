Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD FINO ALL’A24. IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. PROBLEMI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA FLAMINIA, DOVE SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI. RICORDIAMO CHE, A CAUSA DELLA CADUTA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA FLAMINIA, DOVE TROVIAMO CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI. E A CAUSA DELLA CADUTA DI ALBERI A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA DI IERI, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DALLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA DI IERI, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO SUL PONTE DELLA SCAFA; LUNGO IL TRATTO INTERESSATO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI; PER LA PRESENZA DI ALBERI CADUTI DISPOSTA INOLTRE CHIUSURA DELLA STRADA REGIONALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PROSEGUE ANCHE OGGI L’ALLERTA METEO SUL TERRITORIO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE: RIGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO, NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DELL’UNITÀ FORMIA-VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 10.00; E A SEGUITO DI DANNI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PASSIAMO AL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; E PROPRIO A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; E PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DELL’UNITÀ FORMIA-VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 10.00; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCOLazioNE ...