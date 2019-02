Venezuela | respingimento degli aiuti e scontri al confine | “25 morti in 48 ore”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019)stranieri da parte dell’esercito ealcol Brasile tra gli oppositori del presidente Nicolas Maduro e le forze di sicurezza a lui fedeli: in due giorni di repressione, da sabato scorso, i militari e gli irregolari chavisti hanno ucciso 25 persone e ne hanno ferito almeno 84 a Gran Sabana, alla frontierana con il Brasile. Lo ha denunciato il sindaco della località, Emilio Gonzalez, che si è rifugiato in Brasile, attraversando ilclandestinamente. Intanto il ministeroEsteri di Pechino condanna quelli che definisce gli “umanitari per fini politici“, mentre sul fronte dei Paesi schierati con Juan Guaidò si esprime la Germania che chiede di “aumentare la pressione su Maduro affinché si arrivi a libere elezioni nel Paese”.Guaidò, riconosciuto da molti Paesi occidentali come il leader legittimo ...