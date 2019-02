Vela – Campionato invernale di Napoli | rinviato il Trofeo Lega Navale Italiana

Vela – Campionato invernale d’altura : domenica si assegna il Trofeo Lega Navale Italiana : Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: domenica 24 febbraio la regata per l’assegnazione del Trofeo Lega Navale Italiana E’ organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezioni di Napoli e di Pozzuoli, la settima tappa del Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli, in programma domenica 24 febbraio. I sessanta equipaggi iscritti disputeranno una regata su boe nelle acque antistanti il Castel dell’Ovo. “Per noi ...

Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli : tutti i vincitori della 48ª edizione : Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli: tutti i vincitori delle varie calssi della 48ª edizione Si è disputata domenica 17 febbraio la prova della sesta tappa del Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli, alla sua 48esima edizione. In palio, le coppe “Antonio Di Giacomo”, “Nicola De Dilectis”, “Mario Martinez” e il “Trofeo Pio Monte dei Marinai”, assegnate dal Circolo Nautico Torre del Greco, ...

Domenica 17 febbraio torna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli! : Domenica 17 febbraio ritorna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli: info e dettagli sull’evento Domenica 17 febbraio torna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli, alla sua 48esima edizione. Il Circolo Nautico Torre del Greco organizza il Trofeo Città Torre del Greco, sesta tappa dell’Invernale che assegna le coppe “Antonio Di Giacomo”, “Nicola De Dilectis”, “Mario Martinez” e il ...

Vela – Campionato Zonale Optimist : trionfo per Pezzilli e Brera : Campionato Zonale Optimist: primi successi stagionali per Lorenzo Pezzilli e Diego Brera Si sono disputate domenica le regate valide per il Campionato Zonale Optimist, evento che ha aperto il 2019 del Circolo Velico Ravennate. Al via poco meno di cinquanta atleti, presenti in rappresentanza dei club dell’XI Zona FIV, che hanno avuto il loro bel da fare per avere la meglio sull’inconsistenza della brezza da nord-ovest che mai, ...

Vela : Campionato invernale di Napoli - domenica il Trofeo Martinelli : domenica 20 gennaio quinto appuntamento con il Campionato Inveranale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli: al via il Trofeo Martinelli Quinto appuntamento con il Campionato invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli, edizione 2018-19, la 48 esima della rassegna velica partenopea. domenica 20 gennaio il Club Nautico della Vela organizza il Trofeo Gaetano Martinelli. Martinelli fu un ottimo timoniere in classe Star e poi ...

Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli : Scugnizza s’aggiudica la coppa Ralph Camardella : Scugnizza dell’armatore Vincenzo de Blasio si aggiudica la coppa Ralph Camardella del Campionato Invernale Vela d’Altura svoltosi nel Golfo di Napoli E’ Scugnizza, dell’armatore Vincenzo De Blasio, lo yacht che si è aggiudicato la coppa “Ralph Camardella”. La regata, organizzata dal Circolo Canottieri Napoli, è la quarta prova che le imbarcazioni disputano per il 48° Campionato Invernale di Vela d’Altura nel Golfo ...