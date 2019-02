Uomini e Donne anticipazioni | Antonio Moriconi sul trono? Le segnalazioni dei fan

Uomini e donne/ Andrea ha perso la testa per Federica? - Trono Classico - : Uomini e donne, anticipazioni Trono Classico: Andrea ha perso la testa per Federica e scatta il primo bacio, cosa succederà adesso?

Ora o Mai Più - Rettore vs Milani : «Non sai cantare. Stai usurpando il posto di altri». Vanoni : «Basta. Sembra Uomini e Donne» – Classifica della quinta puntata : Amadeus e Donatella Milani Nuovo atto dell’eterno duello tra Donatella Rettore e Donatella Milani. Durante la quinta puntata di Ora o Mai Più, si torna a parlare della lite avvenuta la settimana scorsa e mentre l’allieva si professa pentita per alcune sue uscite infelici, come ribadito anche a Vieni da me, Rettore non ne vuole sapere: “Ed è per questo che tu sei andata in tutte le trasmissioni a dire questa cosa, no?”. La ...

Uomini e Donne news - Nicole e Fabio insieme : incontro ravvicinato dopo la rottura : Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio allo stesso evento: incontri ravvicinati dopo la rottura Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono ritrovati allo stesso evento ieri. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, che proprio recentemente hanno annunciato ai fan di non stare più insieme, hanno partecipato ieri sera alla sfilata organizzata […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicole e Fabio insieme: incontro ravvicinato ...

Uomini e Donne - Teresa Langella ripensa alla scelta : la reazione di Gianni Sperti : Uomini e Donne, Teresa Langella torna a parlare della sua scelta: ecco come ha reagito Gianni Sperti Il percorso di Teresa Langella a Uomini e Donne non si è concluso nel migliore dei modi. La tronista, dopo aver portato fino alla fine Andrea Dal Corso e aver preferito lui ad Antonio Moriconi, ha dovuto fare […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa Langella ripensa alla scelta: la reazione di Gianni Sperti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : una nuova delusione per Gemma : anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani in crisi nel Trono Over Il Trono Over tornerà protagonista oggi pomeriggio a Uomini e Donne. Come di consueto il primo appuntamento della settimana con il programma condotto da Maria De Filippi avrà come protagonista Gemma Galgani. La 70enne di Torino, diventata ormai una veterana di UeD, continuerà a non trovare l’uomo giusto e si sfogherà con la redazione del programma, mostrando tutte le sue ...

Anticipazioni Uomini e donne : Fredella starebbe organizzando un'esterna con la Galgani : La situazione sentimentale di Gemma Galgani continua a incuriosire i telespettatori del Trono Over di Uomini e donne. La dama, protagonista indiscussa della parte dedicata a dame e cavalieri, continua a frequentare Rocco Fredella, anche se il loro rapporto non manca di alti e bassi. La conferma è arrivata nelle puntate trasmesse la scorsa settimana su Canale 5 e lo stesso cavaliere ha confermato i propri timori nell'intervista rilasciata al ...

Uomini e Donne - Claudia e Lorenzo tornano sui social con video e dediche romantiche : La scelta di Lorenzo Riccardi continua a destare le attenzioni dei telespettatori di Uomini e Donne, emozionatisi venerdì scorso dinanzi al bacio e all'abbraccio del tronista con Claudia Dionigi. In molti si sono chiesti cosa sia accaduto dopo la registrazione della puntata - avvenuta ormai una decina di giorni fa - domandandosi soprattutto se i due giovani abbiano continuato a vedersi e a frequentarsi. Il silenzio sui profili Instagram di ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono classico : Angela manda a chiamare Luca Daffrè : Ieri è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove i tronisti in carica, Andrea Zelletta e Angela Nasti, hanno provveduto a dare il loro benvenuto ad una nuova collega, Giulia Cavaglia. La giovane, infatti, dopo non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi, ha ricevuto in dono dalla redazione dello show, la possibilità di trovare l'amore dalla postazione più ambita, la famosa poltrona rossa dei tronisti. Angela ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Giulia Cavaglia è la Nuova Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: colpo di scena, Maria De Filippi rivela a Giulia Cavaglia di essere la Nuova tronista, proprio mentre sta effettuando un confronto con Lorenzo Riccardi! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Angela Nasti frequenta nuovi corteggiatori, ma chiede alla redazione di voler avere come pretendente, Luca Daffrè! Si sono tenute in queste ore, le nuove registrazioni Uomini e Donne Classico. Grazie alle ...

Anticipazioni Uomini e donne del 25 febbraio - Gemma riceve un ultimatum da Rocco : Lunedì 25 febbraio riprende su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, il fortunatissimo dating show del primo pomeriggio condotto da Maria De Filippi. Come di consueto si partirà con i nuovi appuntamenti di questa settimana dedicati al trono over, dove ancora una volta la protagonista indiscussa sarà Gemma Galgani, la quale però questa volta verrà messa alle strette dal suo cavaliere Rocco, stanco dei continui dubbi della dama ...

Uomini e Donne anticipazioni - Angela Nasti chiama Luca Daffrè : lui tituba - ma resta : anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena nel trono di Angela Nasti: vuole Luca Daffrè Le anticipazioni di Uomini e Donne del giorno annunciano un bel ritorno in studio! Angela Nasti infatti ha chiesto a un ex corteggiatore di Teresa di scendere le scale per lei. Si tratta di Luca Daffrè, che è arrivato in […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Angela Nasti chiama Luca Daffrè: lui tituba, ma resta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne – Giulia Cavaglià nuova tronista : curiosità - età e vita privata dell’ex corteggiatrice [GALLERY] : Giulia Cavaglià è la nuova tronista di ‘Uomini e Donne’: la bella torinese, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, si siede sul trono del programma di Maria De Filippi Le ultime anticipazioni che riguardano ‘Uomini e Donne‘ danno per certa la presenza di Giulia Cavaglià sul trono del programma di Maria De Filippi. La bella torinese, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, si consola nel nuovo ruolo di tronista e si ...

Uomini e donne - anticipazioni trono classico : Andrea bacia Federica - Angela chiama Luca ex corteggiatore di Teresa : Oggi, domenica 24 febbraio 2019, sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e donne. A parte l'approdo sul trono da parte di Giulia Cavaglia, è successo altro. Ecco cosa, in base alle anticipazioni riportate dal sito NewsUeD.com. Si parte dal trono di Angela Nasti e dai suoi corteggiatori Davide, Manuel e Luca. Dopo la visione della bella esterna con Davide, Manuel accusa il rivale di essere finto e plateale. Ne ...

Lorenzo e Claudia a Uomini e Donne : Giulia ancora gelosa durante il confronto? : Lorenzo e Claudia dopo la scelta: la coppia ospite nella registrazione di Uomini e Donne domenica 24 febbraio Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi c’è stato il confronto tra Lorenzo, Claudia e Giulia. O meglio, il confronto è avvenuto più che altro tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia. Le anticipazioni infatti rivelano che […] L'articolo Lorenzo e Claudia a Uomini e Donne: Giulia ancora gelosa durante il confronto? ...