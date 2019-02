Un' emozione che si guardi al futuro nel nome di mio padre

Genoa - Radovanovic : 'Chievo - che emozione. Ma dopo il fischio d'inizio c'è solo la partita' : Ex di turno in Chievo-Genoa , Ivan Radovanovic è intervenuto a Sky Sport prima del match: 'È sicuramente emozionante, quando sono sceso dal pullman ho rivisto persone con cui ho lavorato per tanti anni, rivedrò anche i miei ex compagni, ma dopo l'inizio della gara ...

ESCLUSIVA all'attore Marco Stabile : "Che emozione lavorare con Renato Zero! Chiara Noschese artista completa" : Insomma quello che dovremmo fare tutti mentre cerchiamo il nostro posto nel mondo. Spero di tornare a interpretare questo personaggio, davvero! Chi è stato a tuo parere il più grande artista teatrale ...

Leclerc - che prima con la Ferrari : "emozione? C'è da lavorare" : La SF90 è nata bene. Il debutto di Charles Leclerc lo conferma. La Ferrari ha chiuso anche con il monegasco in testa alla lista dei tempi. 1'18247 il crono con gomme C3, le morbide, e ben 157 giri ...

Coppa del Mondo Sci di Fondo – Federico Pellegrino euforico : “ho sentito la pressione - ma che emozione vincere davanti a tanta gente” : Federico Pellegrino euforico dopo il successo a Cogne: lo sciatore azzurro ha spiegato di aver sentito la pressione ma di essersi caricato grazie al tifo del pubblico di casa. Grande gioia anche per l’altro azzurro, Francesco De Fabiani, arrivato 2° Le dichiarazioni di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani dopo la doppietta nella sprint in tecnica libera di Cogne. Federico Pellegrino “Esco da questa gara come sempre con ...

Sci di fondo – La coppa del mondo sbarca a Cogne - l’entusiasmo di Pellegrino : “che emozione correre davanti ai miei tifosi” : Pellegrino, il bello della prima volta: le sensazioni dell’atleta italiano alla vigilia dell’appuntamento di coppa del mondo di Cogne Sarà una bellissima prima volta per Federico Pellegrino, che in carriera ha già vinto tanto, ma mai ha corso una gara di coppa del mondo sulla pista di casa. Sabato 16 febbraio (finali alle 12.30), vivrà l’emozione di sciare davanti ai propri tifosi che in massa stanno accorrendo a ...

Chelsea - Sarri : 'Eviterei fortemente di giocare a Napoli. emozione troppo forte' : ... 30', e di Giroud, 59', gli hanno fatto passare una notte tranquilla: "In questo periodo non è che la squadra si sia spenta completamente " ha spiegato nel post gara ai microfoni di Sky Sport - è in ...

Sarri : «Eviterei di giocare Napoli-Chelsea - sarebbe un’emozione troppo forte» : Maurizio Sarri a Sky Sport dopo la vittoria del Chelsea in casa del Malmoe per 2-1. «È un periodo in cui il Chelsea non riesce a dare continuità alle prestazioni, soprattutto dal punto di vista mentale. Ma il primo anno è successo a tutti gli allenatori. In tutta Europa soltanto noi e il City siamo ancora coinvolti in quattro manifestazioni. «Napoli-Chelsea finale di Europa League? Se possibile, eviterei di giocare a Napoli. sarebbe ...

Manuel Bortuzzo : 'Che emozione i nuotatori che tifano per me - ora mi ispiro a Bebe Vio' : Manuel Bortuzzo non si arrende: nonostante uno sbaglio di persona, costatogli l'utilizzo delle gambe per il resto della sua vita, la giovane promessa del nuoto italiano non sembra mostrare segni di ...

Tanti BACCINI da Sanremo : Che fine ha fatto l'emozione? : Ho passato una bella giornata di sole davanti al mare, la sera accendo la TV su Chievo Roma, 0 a 2 nei primi venti minuti, cambio canale, comincia il Festival, attaccano senza troppi fronzoli i primi ...

Avvio fiacco per Francesco Renga a Sanremo 2019 in Aspetto che torni - troppa emozione o problemi audio? (video) : Si apre la nuova edizione del Festival con la prima esibizione di Francesco Renga a Sanremo 2019 che di certo non ha soddisfatto le aspettative, viste le ben note doti vocali dell'artista di Brescia. Primo artista in gara, evidentemente emozionato, Francesco Renga ha forse patito i problemi audio che hanno avuto anche gli artisti che hanno presentato la loro canzone dopo Aspetto che torni (qui il testo del brano). La carica emozionale è ...

MotoGp Yamaha - Morbidelli : «Io e Rossi con la stessa moto - che emozione» : ROMA - Il 2019 di Franco Morbidelli sarà sotto i colori della Yamaha: il pilota italiano, campione in moto2 nel 2017, è stato il miglior rookie dello scorso anno con il team Marc Vds, per la pRossima ...

Nelle sale arriva 'Remi' - l'orfanello che emozione i bimbi da generazioni : Remi tratto dal romanzo Senza famiglia di Hector Malot è ancora oggi un film per ragazzi? In un epoca in cui imperversano i videogiochi anche violenti e i film di supereroi, il personaggio dell'...

Formula 1 - emozione per Mick Schumacher : nuovo pilota della Ferrari Driver Academy : Ormai è ufficiale: i destini della Ferrari e della famiglia Schumacher tornano ad intrecciarsi. La scuderia di Maranello, infatti, con un comunicato stampa ha annunciato che il 19enne pilota tedesco Mick Schumacher ha stretto un accordo con la scuola per giovani talenti, la Ferrari Driver Academy, aprendo di fatto una girandola di emozioni e suggestioni tra i tifosi del "cavallino rampante" che già sognano di poter rinverdire i fasti del ...

MasterChef Italia 8 inizia senza adrenalina : Giorgio Locatelli unica emozione : ...