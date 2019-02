Una settimana con l’aggiornamento XXS4CSB1 per il Samsung Galaxy S8 | stato batteria e non

optimaitalia

: Pastori sardi indagati per blocco stradale col decreto Salvini. Quello che ha passato una settimana in giro a fare… - maumartina : Pastori sardi indagati per blocco stradale col decreto Salvini. Quello che ha passato una settimana in giro a fare… - mauro_suma : Alle 21.15 di una settimana fa, il Milan era 2 punti dietro l'Atalanta. Oggi è avanti di 7. I break sono fatti cosi… - patriziaprestip : Scusate, una curiosità. Ma se #Salvini è in Sardegna da una settimana per la campagna elettorale, al Viminale chi f… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)In questi giorni si parla tanto della distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per ilS8, ma se da un lato è vero che il rollout sia scattato in Europa (qui trovate le ultime informazioni in merito che abbiamo condiviso sulle nostre pagine), è altrettanto vero che in Italia non ci siano ancora tracce. Fatta eccezione per i modelli in commercio qui da noi con firmware tedesco, infatti, non risulta ancora possibile testare il tanto atteso pacchetto software per il top di gamma lanciato sul mercato due anni fa.Premesso questo, oggi intendo tornare sulla patch di febbraio, quella che ha visto la luce poco meno di unafa sui modelli no brand italiani e che porta con sé la sigla G950F. Come stanno le cose per coloro che hanno avuto modo di testarla? Se da un lato non tutti i possessori di unS8 no brand hanno avuto modo di testare ...