Un nuovo fidanzato toy boy per la Marini?

Uccide l'ex amante - il suo nuovo fidanzato e la figlia 15enne di lei incendiando l'abitazione : Sconfitto dalla vita, emarginato dalla società e costretto a mendicare per sopravvivere, Darren Patrick Clover aveva dovuto subire anche quell'ultima umiliazione: essere lasciato a 52 anni dalla sua ...

Valeria Marini - “il nuovo fidanzato ha 20 anni meno di lei” : ecco chi è : Valeria Marini, la showgirl stellare che in questo periodo è impegnata nell’organizzazione delle scelte dei tronisti a Uomini e Donne, avrebbe un nuovo amore. L’avevamo lasciata con Patrick Baldassarri con cui aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip. La coppia aveva deciso di testare il proprio rapporto nel docu-reality di Canale 5 ma alla fine quell’esperienza si è conclusa con un addio. E infatti dopo l’ultimo decisivo ...

Valeria Marini innamorata? Chi è il nuovo fidanzato : Valeria Marini avvistata con un uomo dopo la rottura con Patrick Patrick Baldassarri e Valeria Marini hanno avuto una lunga e intensa relazione, naufragata durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip dalla quale la Marini è uscita determinata a conquistare Ivan Gonzalez, attuale tronista di Uomini e Donne, il quale però le ha dato picche poco dopo la fine del programma. Ora che sono passati dei mesi, Valeria Marini è stata ...

Jennifer Lopez - sexy pole dance per il fidanzato e per il nuovo film : 49 anni, anzi, 50 a luglio, e non sentirli. Jennifer Lopez si allena con esercizi di pole dance davanti al fidanzato - l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez - che posta il video nelle sue Stories ...

Eleonora Giorgi ha un nuovo fidanzato? Lo scoop di Ciacci : Eleonora Giorgi ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione di Giovanni Ciacci a Detto Fatto Giovanni Ciacci ha lanciato uno scoop a Detto Fatto di Bianca Guaccero e che riguarda l’attrice ed ex gieffina Eleonora Giorgi. In uno degli spazi a lui dedicati, Ciacci ha parlato della notizia della settimana, ossia la foto che la stessa Giorgi ha […] L'articolo Eleonora Giorgi ha un nuovo fidanzato? Lo scoop di Ciacci proviene da Gossip e ...

Karina Cascella parla di Sasà Angelucci : il paragone con il nuovo fidanzato : Karina Cascella torna a parlare della sua precedente relazione con Salvatore Angelucci: il paragone con il nuovo fidanzato Max Che Karina Cascella e il suo ex compagno Salvatore Angelucci siano oggi in buoni rapporti è risaputo. Grazie alla maturità acquisita e all’amore per la loro bimba (la piccola Ginevra), i due sono riusciti a rimanere […] L'articolo Karina Cascella parla di Sasà Angelucci: il paragone con il nuovo fidanzato ...

Sara Affi Fella innamorata : l’ultima dedica al nuovo fidanzato : Uomini e Donne, Sara Affi Fella ritrova l’amore: l’ultima dedica che sembra confermare la presenza di un nuovo fidanzato nella sua vita Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne, sembra oggi decisa a voltare pagina. Nella sua vita, stando alle ultime indiscrezioni, pare ci sia adesso un nuovo amore. […] L'articolo Sara Affi Fella innamorata: l’ultima dedica al nuovo fidanzato proviene da ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella - un (altro) calciatore è il suo nuovo fidanzato? : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? Certezze, al momento, non ve ne sono, ma la risposta sembrerebbe affermativa. Tutta 'colpa' di due storie Instagram identiche, che hanno fatto sospettare gli attentissimi telespettatori di Uomini e donne. L'ex tronista del programma di Canale 5, travolta dalle polemiche dopo che il suo inganno ai danni di redazione, pubblico e 'fidanzati' (Nicola Panico e Luigi Mastroianni) è stato smascherato, non ...

Sara Affi Fella - torna online ed ecco il nuovo fidanzato - il calciatore del Trapani - Fedato : Sara Affi Fella torna attiva sui social e mostra il nuovo fidanzato, un calciatore; Francesco Fedato Sara Affi Fella, tornata attiva sui social da qualche settimana dopo il famigerato “scandalo”(LEGGI QUI), in occasione di San Valentino ha pubblicato una dedica d’amore: “Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere”, ha scritto. Nel post ha anche … L'articolo Sara Affi Fella, torna online ed ...

Lucia Bramieri presenta il suo nuovo fidanzato - l'ex cavaliere di Uomini e Donne Gianluca Mastelli (VIDEO) : Lucia Bramieri, ormai affermata opinionista del parterre di Pomeriggio cinque ed ex gieffina della quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara d'Urso, alla veneranda età di (quasi) 58 anni torna a sorridere con un nuovo partner di 10 anni più giovane accanto a sè.Dopo aver vissuto una lunga storia ed un matrimonio con Cesare Bramieri, figlio dell'indimenticato Gino e morto nel 2008, la donna ha scelto di rialzare la testa per ...

Roma - bimba picchiata in casa : è grave - la madre accusa il suo nuovo fidanzato : Una bambina di 22 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata picchiata in casa. La mamma della piccola ha indicato il suo nuovo compagno come colpevole. L'uomo, di 24 anni, ha confessato di aver percosso la bimba per motivi futili. "Piangeva troppo" avrebbe riferito il patrigno della piccola ai poliziotti. Il pestaggio della piccola Secondo quanto si apprende, la mamma della piccola si è presentata nell'ospedale dei Castelli, ...