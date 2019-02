Un capolavoro… La Pasta strascinata Ricetta con foto passo passo

cosacucino.myblog

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Ingredienti: 400 g di farina setacciata 40 g di burro 100 g di guanciale oppure di pancetta tesa 100 g di salsiccia 40 g di concentrato di pomodoro 50 g di pecorino grattugiato 2 mestoli di brodo di carne salePreparazione1) Fate ammorbidire 20 g di burro a temperatura ambiente e lavoratelo con la farina e l’acqua sufficiente a dare buona consistenza all’impasto. Stendete quest’ultimo come una sfoglia e ritagliatelo in tanti quadrati di 4 cm di lato.2) Spellate la salsiccia e sgranatela completamente utilizzando una forchetta, tagliate il guanciale a dadini piccoli e fate rosolare entrambi nel burro rimasto a fiamma vivace per 7-8 minuti .3) Fate sciogliere il concentrato di pomodoro nel brodo di carne, aggiungetelo al soffritto e mescolate delicatamente per amalgamare. Fate cuocere a fuoco medio per circa 1/2 ora, al ...