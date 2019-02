Ultime Notizie Roma del 25-02-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 25-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono riaperti 1846 della Sardegna Dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali le urne si sono chiuse a ieri alle 22:00 senza che si è attestata su 56,75 * 100 + 1,5 rispetto al 2014 in base agli con il voto sardo ha premiato il centrodestra anche se il suo candidato Christian Solinas se la deve giocare al ...

Scuola - diplomati magistrale Ultime Notizie : Bussetti ‘Questione risolta’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Sicilia’, all’interno della quale ha trattato diversi argomenti sia di carattere scolastico che più strettamente politico. Bussetti: ‘Abbiamo messo in salvo aumenti stipendi insegnanti’ In merito alle più importanti problematiche, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha dichiarato: ‘Sin dal mio ...

Ultime Notizie Roma del 25-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la regia vada posso qua rompe Roma e le miglior film Green book di Peter farrelly colpo di scena Forse sì per il film che non era dato tre favoriti così si chiude la 92a edizione degli oscar senza presentatori per la prima volta dal 1989 è caratterizzata da discorso i politici e poi migrazione grandi sorprese o pronostici rispettati si parla di ...

Ultime Notizie Roma del 25-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a via stamani lo voglio di voti delle elezioni regionali di ieri in Sardegna gli exit poll parlano di una vittoria del candidato del centro-destra Solinas in un testa a testa con quello del centro-sinistra azienda Movimento 5 Stelle primo partito ma in calo l’affluenza alle urne è stata del 53,75% in leggero rialzo 2014 con te intanto assicuro ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : allarme di Confindustria - 25 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: allarme di Confindustria; A conclusione del summit sulla pedofilia arriva il documento del Papa , 25 febbraio 2019, .

Ultime Notizie Roma del 25-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio inizierà alle 7:00 lo spoglio dei voti delle elezioni regionali di ieri in Sardegna parlano di Movimento 5 Stelle prima forza politica di una vittoria del candidato del centro-destra sono in una testa a testa con quella del centro-sinistra azienda l’affluenza alle urne è stata del 53 75% in leggero rialzo 2014 con te intanto assicura il mio governo ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Caso Regeni - Conte "ferita aperta" - 24 febbraio - : ULTIME NOTIZIE di oggi 24 febbraio 2019, ultim'ora. Caso Regeni, il premier Giuseppe Conte parla di "ferita aperta finché il Caso non si risolverà"

Ultime Notizie Roma del 24-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 24 febbraio in studio Giulia Ferrigno politica in apertura il governo terra anche dopo l’europeo ho visto che pizza si classifica come paese stabile Con prospettive negative legate sopra tutta l’instabilità politica nel comincio il premier Giuseppe conte con il Corriere della Sera Sinceramente questa instabilità non riesco proprio a vederla per questo rimango ...

Ultime Notizie Roma del 24-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Sardegna oggi per le elezioni regionali da solo oggi fino alle 22:20 lo scrutinio delle schede inizierà domani alle 7:00 si dice certo della Vittoria ma ribadisce per il governo non cambia niente ti va avanti per 5 anni nessuna tregua nel giorno del voto da parte dei pastori sardi che protestano per il prezzo del latte questa mattina nei pressi di nuovo due ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Trump a Corea Nord "stop nucleare" - 24 febbraio - : Ultime notizie di oggi 24 febbraio 2019, ultim'ora. Trump in vista dell'incontro con Kim Jong-un: "Corea del Nord grande senza nucleare".

Ultime Notizie Roma del 24-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio si vota in Sardegna per il rinnovo del consiglio regionale seggi aperti fino alle 22:00 lo scrutinio verrà domani mattina alle 7:00 polemiche ieri alla vigilia del voto il vicepremier Matteo Salvini si è detto convinto che queste elezioni daranno un ennesima batosta la sinistra Paolo Gentiloni su Italia replicato una scelta è tra azienda e Salvini un giovane e ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Protesta latte : nuovo atto - 24 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Va nuovamente in scena la Protesta del latte in Sardegna, precisamente a Nuoro , 24 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 24-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella il video in studio si vota in Sardegna per il rinnovo del consiglio regionale seggi aperti fino alle 22:00 lo scrutinio verrà domani mattina alle 7:00 polemiche ieri alla vigilia del voto il vicepremier Matteo Salvini si è detto convinto che queste elezioni daranno un ennesima batosta la sinistra Paolo Gentiloni su Twitter e replicato una scelta è tra azienda e Salvini un ...

Ultime Notizie Roma del 24-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio seggi aperti in Sardegna per le elezioni regionali si vota fino alle 22:00 mentre lo scrutinio delle schede previsto domani alle 7:00 polemiche la vigilia del voto il vicepremier Matteo Salvini si è detto convinto che selezioni per l’ennesima batosta la sinistra mentre Paolo Gentiloni tutto il rap epica la scelta è tra ...