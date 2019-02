Ufficiale la sospensione di Adrian | atteso il ritorno in autunno | le motivazioni del

optimaitalia

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Ladi. Dopo lo stop seguito alla settimana del Festival di Sanremo, il progetto dio Celentano era stato fermato per consentire la piena ripresa dell'artista che non poteva prendere parte alla consueta apertura prima del cartoon, senza più dare notizie dopo il blocco della messa in onda. In queste ore è invece arrivato il comunicato del Clan che, unitamente a Mediaset, ha comunicato ledelladel progetto che riprenderà nel mese di settembre. "Per esigenze di salute e di convalescenza dio Celentano le ulteriori cinque puntate di ‘' vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019. Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente"Le condizioni del Molleggiato sembrano quindi destare le prime preoccupazioni, dal momento che solo qualche settimana fa si era parlato di una banale ...