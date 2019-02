Ufficiale il concerto di Ariana Grande al Manchester Pride ad agosto 2019 | nella città

optimaitalia

(Di martedì 26 febbraio 2019)Ildialdisegnerà il ritorno della popstarche, dopo i fatti tragici di maggio 2017, le ha conferito la cittadinanza onoraria per la sua generosità.Laaveva promesso di tornare ad esibirsi anel, nell'ambito dello Sweetener Tour in partenza a marzo negli Stati Uniti, anche se lanon era stata inizialmente inserita nell'agenda del tour europeo.La conferma che la cantante di Thank U, Next torneràdell'attentato che fece 22 vittime al termine di un suodel Dangerous Woman Tour è arrivata il 25 febbraio, quando è stato annunciato il suo nome per la line-up del, il festival LGBTQ che si svolgeinglese tra il 23 e il 26.La popstar americana è stata confermata come la principale attrazione in cartellone: insieme a lei si ...