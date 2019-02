Ucina e Ice con le aziende al Dubai Boat Show

Quattro ricette per cUcinare petti di pollo : ai funghi - al curry - con zucchine - involtini : Il petto di pollo è una carne bianca sana e leggera, amata da quasi tutti sia per la sua versatilità che per il suo costo abbastanza basso. Questa carne va servita sempre ben cotta, a causa della sua alta carica di batteri. Di seguito Quattro ricette gustosissime per cucinarla in modo originale....Continua a leggere

Immigrati - mamma e figlio albanesi vogliono lo sconto sulla cUcina ma l'artigiano dice no : preso ad accettate : Volevano lo sconto per quella cucina che avevano comperato. Così, una donna albanese di 70 anni e il figlio 40enne, si sono recati al laboratorio dell'artigiano di Fano dove avevano fatto l'acquisto. Il quale però, sullo sconto, non ha voluto sentire ragioni. A quel punto sono volati calci e pugni d

Masterchef 8 - Giorgio Locatelli è il nuovo giudice : ecco chi è lo chef dei vip che ha conquistato Londra con la sua cUcina : È Giorgio Locatelli il nuovo giudice di questa ottava edizione di Masterchef, al via giovedì 17 gennaio in prima serata su Sky Uno. Dopo l’addio di Antonia Klugmann, Locatelli ha lasciato la sua Londra per affiancare Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo nel popolare cooking show. Poco famoso in Italia, il nuovo giudice è invece molto celebre oltre Manica, dove ha sede la sua Locanda Locatelli, una vera istituzione con ...

Ricette per cUcinare il cavolfiore : con salsa di mango - in crosta e piccante : A quanto sembra, il cavolfiore è la nuova patata! Seriamente, non è la grande rivelazione del secolo, ma chi segue una dieta a basso contenuto di carboidrati ha sostituito il cavolfiore alle patate da un pezzo: ½ tazza di cavolfiore, bollito o al vapore, ha 53 calorie in meno e 13 grammi di carboidrati in meno rispetto alle patate, bollite o al vapore. Per come risulta, questa è la soluzione più saggia per ridurre il consumo di prodotti amidacei ...

Perché fa bene l'aglio e come gustarlo : 5 ricette deliziose per cUcinarlo : Cucina francese, italiana, libanese, indiana, portoghese, cinese, thai: sono pochissimi i Paesi del mondo in cui l'aglio non trova il suo spazio. Un ingrediente eccezionale, anche se economico e ampiamente disponibile, che suscita sentimenti contrastanti. Nella medicina ayurvedica indiana è usato come diuretico e ricostituente, per favorire la digestione e curare artrite e problemi cardiaci. Nella medicina cinese invece l'aglio era ...

A fuoco friggitrice nella cUcina di un hotel a Nocera Terinese - intervengono vigili del fuoco : Nocera Terinese - Un incendio nei locali della cucina di un hotel a Nocera Terinese si è verificato questa sera intorno alle 21, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento ...