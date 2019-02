Trump | Usa rimanderanno aumento dazi doganali previsto per 1° marzo | previsto incontro

Sanders - Biden - Warren - Clinton Usa - parte l'assalto dem a Trump : Dall'ex vicepresidente Joe Biden all'economista Elizabeth Warren, da Mr Starbucks alla Cliton. La lista degli sfidanti di Trump s'allunga. Ma alle primarie dem lui potrebbe tifare Sanders Segui su affaritaliani.it

A causa di Trump - il Canada è la nuova mecca dei lavoratori hi-tech : Toronto, Canada (Getty Images) C’è una fuga di cervelli in atto, nella Silicon Valley. Direzione: Canada. Tutto nasce dalle politiche anti-migratorie del presidente americano Donald Trump. Un sentimento di incertezza ha mietuto vittime tra i talentuosi lavoratori dell’high-tech. Soprattutto indiani, che entrano nel paese grazie a un visto specifico, chiamato H-1b, che consente alle aziende statunitensi di assumere lavoratori stranieri, a ...

Trump ottimista : un accordo tra Usa e Cina è possibile ma restano ostacoli : Liu ha letto una lettera del presidente cinese Xi Jinping, che a sua volta ha attestato i progressi fatti e ha espresso la speranza che le due maggiori economie al mondo si vengano incontro per ...

Trump vieta il rientro di una sposa dell'Isis negli Usa : Il presidente americano Donald Trump ha espressamente vietato il rientro negli Stati Uniti di Hoda Muthana , 24enne musulmana che quattro anni fa aveva abbandonato gli Usa per viaggiare verso la Siria ...

Usa vs Cina - non solo trade warTra Trump-Xi pure Taiwan e Arabia : Alla vigilia dei nuovi colloqui sulla guerra commerciale, mosse geopolitiche incrociate per avere nuove leve e sfidare il rivale. Usa: libero scambio con Taiwan. Cina: Via della Seta in Arabia Segui su affaritaliani.it

Trump chiede indietro 3 - 5 miliardi dell'alta velocità alla California dopo la causa per il muro : Da sola, con appena il 16% della popolazione americana, grazie alle aziende hi-tech della Silicon Valley e all'industria dell'entertainment di Hollywood, vale circa un quinto di tutta l'economia ...

Sanders lancia il guanto di sfida a Trump per le prossime elezioni presidenziali Usa : Bernie Sanders, il senatore del Vermont eletto nelle file del Partito Democratico, si candida per la seconda volta alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha annunciato ufficialmente in una intervista alla Vermont Public Radio. Sanders si era già candidato alle elezioni del 2016, per soccombere soltanto a Hillary Clinton, dopo il verdetto delle primarie del Partito Democratico. Già allora, però, i sondaggi lo ritenevano l’unico ...

Usa - Trump vuole rimuovere il capo 007 : ANSA, - NEW YORK, 19 FEB - Il presidente americano Donald Trump sta valutando la rimozione il direttore della National Intelligence, Daniel Coats, nei confronti del quale è sempre più frustrato. Lo ...

Causa Muro - Trump : "Sconfiggerò 16 Stati" : 23.15 "Ho il diritto assoluto di invocare una emergenza nazionale". Così il presidente Usa Trump all'indomani della Causa legale lanciata da 16 Stati secondo cui quella mossa - pensata per costruire il 'Muro' tra Usa e Messico aggirando il Congresso - è inconstituzionale. Trump tuona: "Alla fine avremo successo nella Causa legale" (guidata dallo Stato della California, Ndr).

USA - Trump firma la direttiva per istituire la “Space Force” : “stavolta andiamo sulla Luna per rimanerci” [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Usa - battaglia per il muro si sposta sul piano costituzionale : sedici Stati sfidano Trump in tribunale : sedici Stati Usa hanno lanciato una sfida diretta al presidente Donald Trump sul piano costituzionale, portando in tribunale la sua decisione di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale per potere dirottare fondi federali verso la costruzione di un muro alla frontiera con il Messico, senza l'autorizzazione del Congresso. L'accordo trovato tra Casa Bianca e Campidoglio per evitare un nuovo shutdown, infatti, prevede nuovi fondi per le frontiere, ...

Usa - 16 stati contro Trump : La California guida un gruppo di sedici stati americani che hanno deciso di fare causa al presidente Donald Trump in seguito alla sua decisione di dichiarare l'emergenza nazionale per finanziare il ...

