Trump di nuovo all' attacco dell' Opec Il petrolio affonda

Ambiente : Trump nomina Jeffrey Byard nuovo capo della FEMA : A seguito delle dimissioni di Brock Long, in uscita il prossimo 8 marzo dopo due anni in carica, il presidente Donald Trump ha nominato Jeffrey Byard nuovo capo della FEMA, l’agenzia federale per la gestione delle emergenze. Long era stato al centro di polemiche per la gestione della situazione post uragano Maria a Porto Rico. Jeffrey Byard ha lavorato in precedenza per la Emergency Management Agency dello stato dell’Alabama. La sua ...

USA : evitato il rischio di un nuovo shutdown - Trump pronto a dichiarare l’emergenza nazionale : Dopo il Senato, anche la Camera dei rappresentanti USA ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo fino a settembre, ma non sono stati previsti i fondi necessari per costruire il muro al confine con il Messico: è stato evitato dunque il rischio di un nuovo shutdown, ma il presidente Donald Trump ha intenzione di dichiarare l’emergenza nazionale al confine sud, riuscendo così ad ottenere i fondi militari per la barriera ...

Trump pronto a firmare decreto per evitare un nuovo shutdown : NEW YORK - «Non voglio vedere un nuovo shutdown. Lo shutdown è una cosa terribile. Una cosa che la maggior parte della gente non capisce», dice Donald Trump. È una corsa contro il tempo. Alla ...

Usa - Trump accusa i democratici : "Stanno cercando un nuovo shutdown" : Ora però la paura di un nuovo shutdown torna ad essere concreta, viste le dichiarazioni di Trump dopo una:' Bruttissima settimana per i dem, con i grandi numeri dell'economia, il disastro della ...

Trump - i dem vogliono un nuovo shutdown : WASHINGTON, 10 FEB - Donald Trump accusa l'opposizione di volere un altro shutdown dopo una "bruttissima settimana per i dem, con i grandi numeri dell'economia, il disastro della Virginia , per le accuse di razzismo e molestie a tre alti dirigenti del partito, ndr, e il discorso sullo stato dell'Unione". "Ora, con la terribile offerta che stanno ...

Trump - i dem vogliono un nuovo shutdown : ANSA, - WASHINGTON, 10 FEB - Donald Trump accusa l'opposizione di volere un altro shutdown dopo una "bruttissima settimana per i dem, con i grandi numeri dell'economia, il disastro della Virginia, per le accuse di razzismo e molestie a tre alti dirigenti del partito, ndr, e il discorso sullo stato dell'Unione". "Ora, con la terribile offerta che stanno ...

Trump - democratici vogliono nuovo shutdown : Donald Trump accusa l'opposizione di volere un altro shutdown dopo una «bruttissima settimana per i dem, con i grandi numeri dell'economia, il disa...

Trump - nuovo sgambetto a Pechino : pronto a vietare dispositivi cinesi nelle reti tlc : Il Presidente americano Donald Trump sarebbe pronto a tirare un nuovo colpo basso a Pechino sul terreno delle tecnologie 5G firmando la messa al bando dei sistemi di telecomunicazioni della Cina dalle ...

Missili - Trump : pronto a nuovo accordo : 6.18 Il presidente Usa, Trump, ha affermato di essere pronto a negoziare un altro trattato sui Missili nucleari, ma di carattere multilaterale, che coinvolga anche "la Cina e altri Paesi". Nel suo discorso sullo stato dell'Unione, Trump ha confermato la sospensione del trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) firmato da Reagan e Gorbaciov nel 1987. Trump ha anche annunciato che il secondo summit con il leader nordcoreano si ...

Banca Mondiale : chi sarà il nuovo presidente? Trump spinge per David Malpass - spunta anche Ivanka Trump : La Banca Mondiale si prepara a un nuovo capitolo dopo Jim Yong Kim, che lascerà in maniera improvvisa la poltrona di presidente dal prossimo 1 febbraio, dopo sei anni in carica. Ed è già scattata la ...

Sud Corea plaude al nuovo incontro tra Trump e Kim Jong-un - : Seul approva la decisione di condurre il secondo incontro tra il presidente americano Donald Trump ed il leader nordCoreano Kim Jong-un, ha riferito il portavoce dell'amministrazione presidenziale ...

Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno di nuovo - alla fine di febbraio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno per la seconda volta intorno alla fine di febbraio. Lo ha annunciato la Casa Bianca dopo l’incontro tra Trump e il generale Kim Yong-chol, il braccio

Trump prepara le Star Wars - lo spazio è "Il nuovo terreno di battaglia" : Trump si prepara per le guerre stellari e chiede di rafforzare lo scudo missilistico che protegge l'America e i suoi alleati: non solo dalle potenziali minacce di Iran e Corea del Nord, ma anche da quelle di Cina e Russia. Un ritorno alla linea della Guerra Fredda, dunque, che riecheggia lo Star Wars Program di Ronald Reagan, datato 1983, e che prevede lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di contraStare ogni pericolo anche dallo spazio, con ...

Nuovo summit in programma tra Trump e Kim : forse in Vietnam : Il secondo summit Usa-Corea del Nord tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un potrebbe tenersi a marzo o aprile a Danang, in Vietnam. Lo riporta il Washington Post, secondo cui il tycoon ...