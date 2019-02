Tria | ' Una follia l' aumento dell' Iva Nessuna manovra correttiva'

IndusTria 4.0 e nuovo mercato del lavoro. Il domani è una sfida da accogliere : ... con particolare riferimento allo sviluppo di un'economia circolare. Al secondo posto delle richieste c'è quella delle competenze digitali, comprese quelle relative alla sicurezza informatica. In ...

CNH IndusTrial trova una soluzione intelligente per evitare viaggi senza carico : Il programma World Class Logistics , WCL , di CNH Industrial sta apportando un cambiamento positivo a metodi di lavoro consolidati, il tutto a beneficio dell'ambiente. L'iniziativa WCL implementa una ...

Tra il normale e l'inaspettato - il racconto della tranquilla vita di provincia sconvolta da una nuTria : "Che era? Non provai nemmeno a capire, in vero. Perché era lì? Mi sentivo come se il velo della realtà si fosse squarciato. Cosa era quel mostruoso ammasso organico informe di nervi muscoli e umori? E lo ripeto e lo confermo: il turbamento fu così dirompente, probabilmente, anche per via delle mie condizioni psicofisiche di quella mattina. Io provavo l'impatto derealizzante della visione di un assurdo. Un feto ...

Tria : "È prematuro parlare di una manovra bis" : Si ipotizza da tempo la possibilità di una manovra bis per correggere il tiro dopo la discussa legge di bilancio approvata a fine dicembre scorso e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era già intervenuto su questo, dicendosi certo che dall'Europa non sarebbe arrivata alcuna richiesta in tal senso.Oggi, invece, è stato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ad intervenire brevemente sulla questione in occasione del question time alla ...

Roma : Tria su sgombero sede Casapound - mai scritto nessuna lettera : Roma, 20 feb 21:26 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze , Mef, Giovanni Tria ha dichiarato di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero... , Com,

Tria : mai scritto una lettera sullo sgombero di CasaPound : Roma, 20 feb., askanews, - Il ministro dell'economia Giovanni Tria 'dichiara di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero di CasaPound, pur essendo perfettamente informato dei reiterati passi e dei necessari adempimenti ...

Tria : 'Prematuro parlare di una manovra correttiva' - : Durante il question time alla Camera, il ministro dell'Economia allontana l'ipotesi di un intervento a breve sui conti pubblici: "Accantonate e rese indisponibili" risorse "per 2 miliardi di euro", spiega. E "nel prossimo Def si aggiorneranno le ...

Dopo Giorgetti - anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo "per ora" : Tre indizi sono una prova? Nell'arco di pochi giorni tre esponenti del Governo, tra cui il ministro dell'Economia, hanno smentito che ci possa essere una manovra correttiva subito, lasciando tuttavia la porta aperta a un intervento in un futuro non meglio definito. L'ipotesi ha preso a circolare Dopo la diffusione dei dati dell'Istat sul Pil, che hanno certificato la recessione tecnica per il 2018 e abbassato le stime di crescita per l'anno in ...

M5s ora attacca il Mef : "Una consigliera di Tria ha tolto Etruria dal cv" : Ancora un braccio di ferro tra il Movimento Cinque Stelle e il Ministero dell'Economia. Questa volta a finire nel mirino dei pentastellati è una consigliera del ministro Giovanni Tria. Come riporta l'Adnkronos, sotto osservazione grillina c'è Claudia Bugno, consigliera del ministro. Il gruppo M5s a Montecitorio starebbe lavorando ad una interrogazione per chiedere a Tria informazioni sul curriculum della Bugno. Secondo quanto sostengono i ...

Alitalia - Tria : nessuna rinazionalizzazione - soluzione di mercato : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a un'interrogazione al Question time alla Camera.

Germania e Francia si accordano per una politica indusTriale comune : Lo ha annunciato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine di un incontro a Berlino con il suo omologo tedesco, …

Ancora fiamme in zona indusTriale - nella notte a fuoco una roulotte : BOLZANO . I vigili del fuoco tornano in azione in zona industriale. Attorno alla mezzanotte, infatti, i pompieri del corpo permanente di Bolzano ed i volontari di San Giacomo, sono stati allertati per ...

Probiotici in pediaTria : formulazioni sicure e “su misura” per una medicina di precisione : Al via domani il tour nazionale “Microbiota e intestino: un mondo nuovo e tutto da scoprire sin dalla nascita” rivolto a 1.000 pediatri per fare il punto sul ruolo del microbiota per la salute dell’organismo, sulle principali patologie intestinali in età pediatrica e sugli approcci terapeutici, a fronte anche dell’aiuto che si può trarre da un impiego corretto e mirato di Probiotici. Il tour, organizzato da Sana Srl con il contributo ...