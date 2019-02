Tria | manovra bis? Una follia L' oro di Bankitalia al governo? Sarebbe aiuto di Stato

Tria : l'Iva non aumenterà - basta fissazione manovra-bis : La dimostrazione sta nella reazione dopo il giudizio di Fitch: 'sono rimasti delusi che non c'è stato il downgrade dell'economia'. 'Si può odiare questo governo, ma siamo tutti italiani, - ha ...

Giovanni Tria difende la Tav e l'oro di Bankitalia. Manovra bis e aumento Iva? 'Follie e fissazioni' : A Quarta Repubblica il ministro dell'Economia commenta anche la nomina di Tridico all'Inps? 'L'ho saputo dai giornali'

Giovanni Tria difende la Tav e l'oro di Bankitalia. Manovra bis e aumento Iva? "Follie e fissazioni" : Manovra bis? "Una fissazione, non è il momento". aumento dell'Iva? "Follie, speculazioni giornalistiche". Dopo settimane di dibattito sulla possibilità di un intervento correttivo sui conti pubblici, il ministro dell'Economia Giovanni Tria interviene per smentire le ipotesi circolate. Intervenendo a Quarta Repubblica, il titolare del Tesoro difende inoltre la Banca d'Italia e sulla Tav dice: "Nessuno verrà a investire in ...

Tria esclude che Ue chieda manovra correttiva : "Tutte follie" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, esclude che dall'Europa arrivi la richiesta di una manovra correttiva per rispettare gli obiettivi di indebitamento netto concordati a dicembre.

Tria : 'Una follia l'aumento dell'Iva. Nessuna manovra correttiva' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso della trasmissione Quarta Repubblica. Il deficit, ha assicurato, "viene tenuto sotto controllo". E sulla Tav il ministro precisa: '...

Manovra correttiva - scatta la nuova battaglia M5s-Lega contro Tria : Dalla legge di Bilancio siamo passati al Def e alla possibilità di una Manovra correttiva che tanto Salvini che Di Maio escludono e Tria che invece si limita a sperare non debba essere necessaria. Ma a differenza di allora ci sono già delle certezze con cui fare i conti. L’Italia è entrata in recessione e tutti gli istituti segnalano una crescita per quest’anno prossima allo zero...

Manovra correttiva - scatta la nuova battaglia M5s-Lega contro Tria : Con Matteo Salvini e Luigi Di Maio a settembre ben piantati sulla trincea del deficit-Pil al 2,4% e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che faceva la spola con Bruxelles nel tentativo di trovare ...

Tria : 'Manovra bis? 'Prematuro parlarne'. Spettro elezioni in autunno : Se l'economia dovesse crescere meno del previsto, cosa che ci auguriamo non accada, la proiezione del saldo di bilancio potrà essere rivista, a condizione che non derivi solo dalla congiuntura ...

Rischio manovra correttiva ma Tria frena : 'E' prematuro parlarne - non ci sono motivi di preoccupazione' : 'Nel prossimo Def si aggiorneranno le stime' spiega il ministro dell'Economia. Per Bruxelles la Legge di Bilancio non contiene misure capaci di impattare sulla crescita a lungo termine, aumenta il gap di produttività tra Italia e gli altri paesi e non incide sugli ...

Tria : "È prematuro parlare di una manovra bis" : Si ipotizza da tempo la possibilità di una manovra bis per correggere il tiro dopo la discussa legge di bilancio approvata a fine dicembre scorso e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era già intervenuto su questo, dicendosi certo che dall'Europa non sarebbe arrivata alcuna richiesta in tal senso.Oggi, invece, è stato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ad intervenire brevemente sulla questione in occasione del question time alla ...

Tria : Def entro 10 aprile - prematuro parlare di manovra correttiva. E ricorda la 'caparra' trattenuta dall'Ue : E' quanto ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Question time alla Camera rispondendo a un'interrogazione di Leu.

Rischio manovra correttiva ma Tria frena : 'E' prematuro parlarne - non ci sono motivi di preoccupazione'. L'avvertimento dell'Ue : Il ministro dell'Economia sottolinea che mancano ancora poco più di due mesi dal confronto con la Commissione europea. Ma intanto la legge di bilancio 2019 firmata dal governo è oggetto di pesanti critiche da parte di ...

Ora è la manovra bis a dividere i ministri : Salvini nega - Tria apre : Il ministro dell'Economia non fa cifre e implicitamente spiga che una parte della manovra è già incorporata nella legge di Bilancio. Sono i due miliardi accantonati per fare fronte ad eventuali costi ...

Manovra bis - duello M5S-Tria : correzione dopo le Europee : L'unica cosa che sembra riuscire ancora bene al governo è piazzare altro debito. Le aste dei titoli di Stato vanno infatti a gonfie vele anche se i rendimenti si sono alzati e sfiorano il...