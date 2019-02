blogo

Tria avvisa il governo: 'Se si disdicono i contratti, addio investimenti dall'estero' - Politica111

(Di martedì 26 febbraio 2019)Il ministro dellʼEconomia, Giovanni, è stato ospite della trasmissione "Quarta Repubblica", durante la quale ha toccato diversi temi. Stanno facendo molto rumore, innanzitutto, le parole sulla Tav, l’opera che sta dividendo Lega e Movimento 5 Stelle nonostante la pubblicazione dell’analisi costi-benefici. "Non mi interessa l'analisi costi-benefici - dice subitoin prima serata su Rete 4 - . Il problema non è la Tav, il problema è che nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che unche cambia, non sta ai patti. Questo è il problema, non la Tav. Bisogna portare avanti l'economia italiana", ammonisce il titolare del dicastero dell’Economia. Parole che pesano come un macigno soprattutto nei confronti del Movimento 5 Stelle, che sta cercando in tutti i modi di bloccare o quantomeno rinviare il completamento della Torino-Lione, mentre la Lega rimane ...