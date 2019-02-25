Traffico Roma del 25-02-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 25-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA VIA DELLA PISANA A VIA OSTIENSE. RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DELL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VERSO IL RACCORDO. Traffico INTENSO IN INTERNA DA VIA CASSIA A VIA ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE. RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DELL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VERSO IL RACCORDO. Traffico INTENSO IN INTERNA DA VIA CASSIA A ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COMPLANARE DELL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI IN INTERNA DA VIA ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COMPLANARE DELL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VERSO IL RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE, QUESTA VOLTA ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 16:15 SENSO UNICO ALTERNATO SUL PONTE DELLA SCAFA. A CAUSA DEL FORTE VENTO CHE SI È ABBATTUTO SULLA ZONA NELLA GIORNATA DI SABATO SCORSO, NECESSARIA QUESTA MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE PER IL CROLLO DELLE RINGHIERE E SARÀ ATTIVA FINO A CESSATE ESIGENZE PER MOTIVI DI SICUREZZA E PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE. POSSIBILI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico IN VIA DI TOR BOACCIANA VERSO ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CODE PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO. SUCCESSIVAMENTE, SI VIAGGIA IN CODA ANCHE SUL GRA FINO A VIA OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE SU VIA SALARIA DA VIA CORTONA A CASTEL ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CODE SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. . LAVORI SULLA VIA TIBURTINA RALLENTANO IL Traffico TRA VIA DI TOR CERVARA E IL GRA, NELLE DUE DIREZIONI. Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E FIDENE IN ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CODE SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. . LAVORI SULLA VIA TIBURTINA RALLENTANO IL Traffico TRA VIA DI TOR CERVARA E IL GRA, NELLE DUE DIREZIONI. Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E FIDENE IN ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico IN CODA PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE DI VIA NOMENTANA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CHIUSA VIALE MAZZINI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO BAIAMONTI IN DIREZIONE PIAZZA MAZZINI PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA. POSSIBILI DISAGI PER ALBERI ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico IN CODA PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE DI VIA NOMENTANA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CHIUSA VIALE MAZZINI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO BAIAMONTI IN DIREZIONE PIAZZA MAZZINI PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA. POSSIBILI DISAGI PER ALBERI ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, CODE PER Traffico INTENSO A SEGUIRE TRA CASILINA E FIUMICINO; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE ED ANCORA ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, CODE PER Traffico INTENSO A SEGUIRE TRA CASILINA E FIUMICINO; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE ED ANCORA ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA, CODE PER Traffico INTENSO A SEGUIRE TRA CASILINA E FIUMICINO; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA AURELIA E VIA PONTINA ED ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. INTENSO IL ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA LA PISANA E VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA ED ANCORA A SEGUIRE ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA LA PISANA E VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA ED ANCORA A SEGUIRE ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 19 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 19:00 (Di lunedì 25 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA VIA DELLA PISANA A VIA OSTIENSE. RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DELL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VERSO IL RACCORDO. Traffico INTENSO IN INTERNA DA VIA CASSIA A VIA TIBURTINA. FILE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO, ANCHE PER UN INCIDENTE DA PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO, RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DAL GRA A TOR CERVARA VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE IN DIREZIONE STADIO LE FILE COMINCIANO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO A VIALE TOR DI QUINTO. LUNGO LA TANGENZIALE EST, Traffico ...
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fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - romadailynews : Traffico Roma del 25-02-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 25-02-2019 ore 19:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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