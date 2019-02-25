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Traffico Roma del 25-02-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 25-02-2019 ore 17 | 30 VIABILITÀ Roma LUNEDÌ  25 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 25-02-2019 ore 17:30 (Di lunedì 25 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ  25 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COMPLANARE DELL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI IN INTERNA DA VIA CASSIA A VIA TIBURTINA. NON ANCORA RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma- TERAMO, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO FINO ALL’IMMISSIONE DEL RACCORDO ANULARE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ANCORA IN PROSSIMITÀ DEL GRA, MA SULLA VIA DEL MARE, C’È UN INCIDENTE VERSO OSTIA. PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI. Traffico SOSTENUTO SU VIA SALARIA IN USCITA DA ...
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twitterfattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - romadailynews : Traffico Roma del 25-02-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 25-02-2019 ore 17:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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