Traffico Roma del 25-02-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 25-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA LA PISANA E VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA ED ANCORA A SEGUIRE ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA LA PISANA E VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA ED ANCORA A SEGUIRE ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA ANAGNINA E TIBURTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRA CASILINA E APPIA. INTENSO UIL Traffico SUL ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTRNA DEL GRA TRA CASILINA E COLLATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGITA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA. INTENSO UIL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI .… RIMOSSI GLI ALBERI PRESENTI LUNGO LA CARREGGIATA DI VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO RIAPERTO IL TRATTO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA SULLA VIA FLAMINIA PER QUESTO IL Traffico PROCEDE RALLENTATO CON CODE, ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA INCROCIO CON VIA CASTELGUIDONE. CHIUSO PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIALE CAVALIERI ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA TUSCOLANA E RomaNINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE L’USCITA PER ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CODE A TRATTI PER INCIDENTE SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DELL’ INCROCIO CON VIA GREGORIO XI , NELLE DUE DIREZIONI. Traffico IN CODA ANC HE SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. AD OSTIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI TUTTAVIA DA SEGNALARE SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. AD OSTIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, DANNEGGIATO DAL FORTE ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 14 :20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A SUD DELLA CAPITALE: SULLA VIA DEL MARE CHIUSO PER LAVORI IL SOTTOVIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI, POSSIBILI DISAGI. LA ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI SAXA RUBRA. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINIA CI SPOSTIAMO AD OSTIA DOVE A CAUSA DI LAVORI AL PONTE DELLA SCAFA SI VIAGGIA A SENSO ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI SAXA RUBRA. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA MAGNAGRECIA IN PROSSIMITA’ DI VIA AMITERNO IN ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA MAGNAGRECIA IN PROSSIMITA’ DI VIA AMITERNO IN DIREZIONE DELLA CRISTOFORO COLOMOBO CI SPOSTIAMO AD OSTIA DOVE A CAUSA DI LAVORI AL PONTE DELLA SCAFA IL Traffico RALLENTA IN VIA DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE FIUMICINO. DOMENICA DI SPORT ...
Traffico Roma del 24-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA… RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER INCIDENTE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. CI SPOSTIAMO AD OSTIA DOVE A CAUSA DI LAVORI AL PONTE DELLA SCAFA IL Traffico RALLENTA IN VIA DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE ...
Vento forte - caos a Roma. Crollano alberi : feriti. Strade e Traffico in tilt : Tre morti in provincia, una quindicina di feriti. E poi le altre due vittime ad Alvito, nella Valle del Comino, in provincia di Frosinone. È il bilancio per una giornata di Vento forte che ha spazzato ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 25-02-2019 ore 09:30 (Di lunedì 25 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA, CODE PER Traffico INTENSO A SEGUIRE TRA CASILINA E FIUMICINO; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA AURELIA E VIA PONTINA ED ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE ANCHE IN TANGENZIALE TRA PORTONACCIO E VIA VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA INCOLONNA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE DI Roma. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASSIA CON CODE ...
romadailynews
fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 25-02-2019 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - TrafficoA : Firenze-Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Scandicci per Traffico Congestionato -
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