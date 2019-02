Tiziano Renzi | il testimone Gabelli | “Pagavo in nero i postini con i suoi soldi” Oggi

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - da Firenze alla procura di Genova atti dell’inchiesta. Gip archiviò bancarotta per Chil post : Potrebbe complicarsi la posizione dei genitori di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, finiti agli arresti domiciliari per ordine del gip di Firenze. La procura di Genova, nelle ultime ore, ha chiesto alla procura di Firenze gli atti dell’inchiesta che coinvolge i genitori dell’ex premier, Matteo Renzi e l’imprenditore ligure Mariano Massone, anche lui arrestato e che nel 2016 ha patteggiato la pena per la bancarotta della Chil post, vecchia ...

Dipendente di Tiziano Renzi : "La truffa dei volantini fruttava 15mila euro a settimana" : Un capannone che non si trova e che, secondo quanto scritto da Repubblica, nessuno, a Rignano sull'Arno, sa dove sia. Secondo quanto riportato da Libero, al centro dell'inchiesta che ha portato Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex segretario del Partito democratico, ai domiciliari ci sarebbe questa struttura. Che, nelle carte degli investigatori, ricorre spesso. I volantini "al macero"Ma dentro all'inchiesta si inserirebbe anche un ...

I dipendenti dei Renzi : "La mente era Lalla". Tiziano : "Accuse false" : Nome in codice, "Lalla". Man mano che passano i giorni emerge con maggiore chiarezza che il meccanismo messo in piedi dai Renzi e che andava avanti praticamente dal 2010, aveva una sola mente: Laura Bovoli, la moglie di Tiziano Renzi, detta Lalla. Un giro di cooperative aperte e chiuse, ma in modo che a guadagnare fosse sempre la Chil Post, poi Eventi 6.La prima delle cooperative coinvolte nel disastro fiscale è la Delivery, costituita nel 2009, ...

Tiziano Renzi 725mila euro in fatture false - lavoratori in nero e ditte fantasma : Per Tiziano Renzi le accuse sono molto pesanti, lui promette che la verità verrà fuori Quando i finanzieri hanno cercato le sedi delle società a Cesano Maderno hanno trovato una casa, a Carapelle “un mero recapito“. Dei titolari, spesso stranieri, uno non sapeva nemmeno di esserlo: si è poi scoperto che non era lui a mentire, ma la ditta a essere un fake. … L'articolo Tiziano Renzi 725mila euro in fatture false, lavoratori in nero e ditte ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - tre procure e due arresti con 10 anni di ritardo. Così crescono i dubbi : Credere nella magistratura è un obbligo. Anche perché, molto banalmente, non abbiamo alternative. E se qualche pubblico ministero o giudice sbaglia , capita con maggior frequenza di quanto si abbia ...

Tiziano Renzi dai domiciliari : "La verità prima o poi verrà fuori" : Tiziano Renzi, da due giorni agli arresti domiciliari insieme alla moglie Laura Bovoli nell'abitazione di famiglia a Rignano sull'Arno, alle porte di Firenze, ha rotto il silenzio con un post su Facebook in cui però evita di affrontare direttamente la vicenda che li ha visti entrambi indagati per bancarotta fraudolenta e false fatture.Il padre dell'ex Presidente del Consiglio definisce false le ricostruzioni degli eventi che stanno circolando ...

Tiziano Renzi - Anm : “È inammissibile parlare di ‘giustizia a orologeria’. L’azione della magistratura non si arresta mai” : “È inammissibile parlare di ‘giustizia a orologeria‘. L’azione della magistratura non si arresta mai e non è mai rivolta a una contingenza politica o a favorire o danneggiare una parte politica”. Così l’Associazione nazionale magistrati risponde ai fedelissimi di Matteo Renzi e allo stesso ex premier, che, dopo la vicenda giudiziaria che ha travolto i genitori dell’ex leader del Pd, hanno parlato di una ...

Tiziano Renzi : massacro mediatico - mai fatte fatture false o bancarotta : - "Non auguro a nessuno - nemmeno al mio peggiore nemico - di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto: la verità prima o poi verrà fuori". E' quanto scrive Tiziano Renzi in un post su Facebook, scritto "visto che mi è consentito per ringraziare tutte le persone che hanno fatto sentire in queste ore la loro vicinanza". "Voglio che sia chiara una cosa: i ...

