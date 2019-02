Tiro a Segno – Coppa del Mondo | Suppini chiude 15esimo nell’aria compressa a New Delhi

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019 : il campione iridato Sergey Kamenskiy vince nella carabina 10 metri : Il russo Sergey Kamenskiy, campione iridato a Changwon 2018 della specialità, ha vinto la finale della carabina 10 metri maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso di svolgimento a Nuova Delhi, in India: battuti i cinesi Liu Yukun, secondo, e Hui Zicheng, terzo. Dato che il russo ed il secondo dei cinesi avevano già strappato la carta olimpica proprio nella prova iridata (chiusa rispettivamente al primo e al quarto ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco De Nicolo strappa il pass nel Tiro a segno : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : vittorie per Veronika Major e Chaudhary Saurabh nella seconda giornata : Si è chiusa con il successo dell’ungherese Veronika Major la seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019 in corso a Nuova Dehli, con la 21enne capace di realizzare il nuovo record del Mondo nella 25 metri pistola automatica, dopo aver concluso la prova a 40 punti. Ad aprire meglio la gara è stata però l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, in testa dalla prima alla sesta serie, mentre hanno progressivamente ...

Tiro a Segno – Coppa del Mondo : Marco De Nicolo show a New Delhi - l’azzurro stacca il pass per Tokyo 2020 : Il tiratore legnanese parteciperà alla sesta Olimpiade in carriera, grazie alla prestazione offerta a New Delhi Alla Coppa del Mondo di New Delhi Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) ha conquistato l’accesso a quella che potrebbe essere la sua sesta olimpiade. Classe ’76, con un palmarès agonistico di tutto rispetto che vanta numerose medaglie ottenute in moltissime tappe di Coppa del Mondo proprio in questa specialità, il tiratore ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli : Marco De Nicolo si qualifica alle Olimpiadi! Fantastico podio nella carabina 3 posizioni! : Il Tiro a segno italiano lancia un fortissimo segnale di vitalità nella tappa di Coppa del Mondo di Nuova Dehli (India), a seguito di un paio di stagioni anonime susseguenti all’addio della stella Niccolò Campriani. nella carabina tre posizioni ben tre azzurri si sono qualificati per la finale, con Marco De Nicolo capace di salire sul podio e, soprattutto, agguantare l’agognata qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per il ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dellhi : i risultati della 1ª Giornata : Oro per Apurvi Chandela, seconda piazza per Ruozhu Zhao, completa il podio Hong Xu. Zublasing la migliore delle azzurre: i risultati della 1ª Giornata della Coppa del Mondo di Tiro a segno di Nuova Delhi Prima Giornata di gare alla Coppa del Mondo ISSF di New Delhi. Ad esordire oggi sulle linee di Tiro le atete di carabina ad aria compressa femminile: il primo oro di questa tappa è stato conquistato dalla campionessa di casa Apurvi ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : Apurvi Chandela trionfa nella carabina 10 metri femminile - azzurre fuori nelle qualificazioni : Si apre nel segno di Apurvi Chandela la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019 in corso a New Dehli (India), con la padrona di casa capace di dominare la prova della carabina 10 metri femminile, totalizzando il punteggio di 252.9, e realizzando il nuovo record del Mondo. Seconda piazza per la cinese Rouzhu Zhao, autrice della miglior prova di sempre nelle qualificazioni, che paga a caro prezzo uno sciagurato 9.9 della terza serie ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019 : la gara della pistola automatica da 25 metri maschile non assegnerà carte olimpiche : Non si è risolta la questione tra India e Pakistan, con il mancato visto d’ingresso nel paese indiano per gli atleti pakistani e così la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in programma da domani a Nuova Delhi non assegnerà le due carte olimpiche previste nella gara della pistola maschile da 25 metri. Restano così sette le specialità olimpiche che assegnano i pass per Tokyo 2020: si tratta di tutte le altre prove individuali, ovvero ...

Tiro a segno - presentazione Nuova Dehli (big presenti - speranze Italia - etc.) : In attesa che la ISSF tenti di risolvere la situazione legata al mancato visto d’ingresso in India per i tiratori pakistani, a Nuova Delhi da domani, sabato 23, a mercoledì 27 febbraio, si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno, che metterà in palio (non vi sono comunicazioni ufficiali al momento che parlano di mancata assegnazione) due carte olimpiche per ciascuna prova individuale. Tra gli uomini, nella carabina ...

Tiro a segno - qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : le occasioni restanti per l’Italia. Tutti i pass ancora disponibili : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Saranno quattro le tappe di Coppa del Mondo che daranno pass olimpici, oltre a Nuova Delhi ci saranno ...

Tiro a segno – Coppa del mondo WSPS : arriva la prima medaglia per l’Italia : La tiratrice padovana Nadia Fario ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità di pistola P2 – SH1 alla Coppa del mondo di WSPS prima medaglia azzurra per la squadra para alla Coppa del mondo WSPS in corso ad Al Ain: la tiratrice padovana Nadia Fario questa mattina, dopo aver disputato la finale, ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità di pistola P2 – SH1, piazzandosi dietro all’atleta iraniana ...

Tiro a Segno - scatta la Coppa del Mondo ISSF : azzurri a caccia di un pass per i Giochi di Tokyo 2020 : Le competizioni cominceranno sabato 23 febbraio, in palio le carte olimpiche per accedere alle Olimpiadi del 2020 La squadra azzurra è in partenza ed è pronta ad affrontare la prima tappa di Coppa del Mondo ISSF della stagione agonistica appena cominciata. In questo importante appuntamento saranno messe in palio le carte olimpiche per accedere ai Giochi di Tokyo 2020. Saranno presenti Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo Bacci (Fiamme ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : parte la stagione per l’Italia che deve uscire dalla crisi. Strada verso Tokyo 2020 complessa : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il Mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Per la prima tappa saranno tredici gli azzurri in gara: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo ...