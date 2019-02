Teresa Langella | la Drammatica Confessione Dopo il No Ricevuto!

Teresa Langella e la frecciatina su Antonio dopo la scelta : 'Con lui non mi sentivo donna' : Si continua a parlare della scelta finale di Teresa Langella, una delle troniste più amate e chiacchierate di questa attuale stagione di Uomini e donne. Due settimane fa è andata in onda la puntata della scelta, durante la quale la ragazza ha ammesso di essersi invaghita di Andrea Dal Corso, che tuttavia l'ha rifiutata, mandando così a casa l'altro pretendente Antonio. In questi giorni Teresa si è 'Confessata' sulle pagine di U&D Magazine, e ...

Teresa Langella - parenti furiosi : ci sarebbero state minacce dopo il no di Andrea : E' passata una settimana dalla fatidica scelta finale di Teresa Langella a Uomini e donne ma in queste ore si continua a parlare di quello che è successo all'interno della villa. Chi ha seguito lo speciale trasmesso su Canale 5 sa bene che l'esito non è stato positivo per la tronista partenopea che è stata rifiutata da Andrea Dal Corso. L'ex tentatore ha preferito dirle di no lasciandola da sola alla festa che era stata organizzata da Valeria ...

UeD - Teresa Langella : "Andrea? Poteva essere il padre dei miei figli" : Si è concluso senza alcun lieto fine il percorso della giovane tronista Teresa Langella durante il primo dei tre appuntamenti del dating show Uomini e Donne la scelta di Maria De Filippi in onda ogni ...

Teresa Langella dice la sua sulla scelta di Lorenzo Riccardi : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi insieme: parla Teresa Langella Finalmente ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Lorenzo Riccardi. Difatti quest’ultimo, dopo mesi passati nello studio di Uomini e Donne a conoscere diverse corteggiatrici, ha deciso di fidanzarsi con Claudia Dionigi, la quale ha risposto sì. Il loro sarà vero amore? Chissà, intanto poco fa anche Teresa Langella ha voluto dire la sua su Lorenzo ...

U&D - le parole di Antonio Moriconi su Teresa Langella : 'E' una persona inaffidabile' : Non sembra voler finire la polemica intorno al no ricevuto da Teresa Langella da parte di Andrea Dal Corso. Dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne con il confronto tra i tre protagonisti, a rilasciare un’interessante intervista è stato Antonio Moriconi, rifiutato dalla campana. Il maestro di sci ha tutta l’intenzione di andare avanti con la sua vita, nell’ottica di un futuro sul trono come molti auspicano. Teresa è inaffidabile ...

Teresa Langella torna sui social : primo post dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne, Teresa Langella dopo il no di Andrea: il primo post social dopo la messa in onda della scelta in prima serata, Teresa Langella aveva preferito lasciare ancora un po’ in disparte i social. Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata attiva anche su Instagram. La bellissima donna di Napoli ha […] L'articolo Teresa Langella torna sui social: primo post dopo Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Rosa Perrotta è un fiume : i retroscena della scelta di Teresa Langella : Rosa Perrotta svela i retroscena non visti della scelta di Teresa Langella e il no di Andrea Dal Corso. L’intervista fiume: la furia dei parenti della tronista Rosa Perrotta e i retroscena del trono di Teresa Langella. La fidanzata di Pietro Tartaglione, presente durante la scelta serale di Uomini e Donne della tronista uscente, ha […] L'articolo Rosa Perrotta è un fiume: i retroscena della scelta di Teresa Langella proviene da ...

U&D : duro scontro tra Teresa Langella - Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso : Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi sono tornati negli studi di Uomini e Donne perla registrazione di una puntata speciale dedicata ad un confronto post-scelta. Da subito gli animi in studio tra i tre protagonisti sono sembrati piuttosto animati. Maria De Filippi, dopo il no di Andrea nei confronti di Teresa, ha deciso di dare spazio per un’intera puntata ai tre ragazzi. La Langella, dopo aver concluso il suo perCorso sul trono ...