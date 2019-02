Tennis | Ranking ATP 25 febbraio | Novak Djokovic sempre in vetta | Marco Cecchinato n 1

Tennis : Marco Cecchinato sarà il nuovo n.1 italiano nel ranking ATP. Scavalcato Fabio Fognini : Non è stato di certo un martedì 19 febbraio da incorniciare per il Tennis italiano nell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e soprattutto Fabio Fognini sono stati eliminati al primo turno e le sconfitte degli ultimi due giocatori citati deludono, viste le aspettative che si potevano nutrire sul loro conto. Il siciliano è stato superato dallo sloveno Aljaz Bedene (n.83 del mondo) con il punteggio di 7-5 7-6 (1) ...

Tennis - Cecchinato numero 17 del ranking ATP : scalate 85 posizioni : Il momento d'oro di Marco Cecchinato continua. Dopo aver trionfato all'Argentina Open sconfiggendo il beniamino dei tifosi Diego Schwartzman con il punteggio di 6-1, 6-2, il Tennista azzurro è ...

Tennis - Ranking WTA (18 febbraio) : Naomi Osaka sempre in vetta - Serena Williams nella top-10 - Camila Giorgi n.1 azzurra : Qualche variazione significativa nella top-10 mondiale del Tennis femminile. In vetta per la quarta settimana la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice nel primo Slam della stagione a Melbourne (Australia). Alle sue spalle però troviamo la rumena Simona Halep (distanziata di 1433 punti), che grazie alla finale raggiunta a Doha ha scavalcato la ceca Petra Kvitova, ora quarta, superata anche dalla statunitense Sloane Stephens. L’ucraina Elina ...

Tennis - Ranking ATP (18 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato si avvicina a Fabio Fognini : Solo un cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis - Marco Cecchinato conquista il best ranking : vince a Buenos Aires ed è numero 17 al mondo! : Marco Cecchinato ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires, il 26enne ha sconfitto Diego Schwartzman nella finale giocata sulla terra battuta nella capitale argentina e il netto successo per 6-1, 6-2 gli permette di migliorare la propria posizione nel ranking ATP. Il siciliano è stato sublime in questo atto conclusivo, la sua terza vittoria nel massimo circuito (sempre tornei 250, l’anno scorse si impose a Budapest e a Umago) gli permette ...

Tennis - Ranking Atp : Matteo Berrettini in top 50 - invariati i primi cinque : NOLE SEMPRE PRIMO - Djokovic si conferma numero uno al mondo, forte dei suoi 10.955 punti e della settiman vittoria agli Australian Open . A completare il podio ci sono sempre lo spagnolo Rafael ...

Tennis - Ranking ATP. Djokovic sempre primo - Berrettini in top 50 : TORINO - In testa al Ranking ATP c'è sempre Novak Djokovic . Rafael Nadal e Alexander Zverev in seguono il serbo, ma i punti del vincitore degli Australian Open , 10.955, gli permettono di mantenere ...

Tennis - Ranking WTA (11 febbraio) : Naomi Osaka è sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nella settimana dedicata alla Fed Cup 2019 cambia poco o nulla la classifica mondiale del Tennis femminile. In vetta al Ranking troviamo, infatti, la vincitrice degli Australian Open 2019 Naomi Osaka, con 1110 punti di vantaggio sulla ceca Petra Kvitova. In terza posizione la rumena Simona Halep, che nella competizione precedentemente citata ha guidato al successo la Romania contro le campionesse in carica della Repubblica Ceca, seguita ...

Tennis - Ranking ATP (11 febbraio) : Novak Djokovic sul trono - Matteo Berrettini entra nella top-50 : Non ci sono cambiamenti sostanziali nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. ...

Tennis - Ranking WTA (4 febbraio) : Naomi Osaka davanti a tutte - Camila Giorgi la n.1 azzurra : Dopo i tanti cambiamenti dettati dagli Australian Open, non muta in modo significativo la situazione al vertice del Tennis mondiale femminile. In vetta per la seconda settimana consecutiva troviamo la giapponese Naomi Osaka, vincitrice Melbourne, vantando un vantaggio di 1110 punti sulla ceca Petra Kvitova. Un vantaggio che si è dilatato anche perché Kvitova non ha confermato il titolo a San Pietroburgo. In terza posizione Simona Halep, seguita ...

Tennis - Ranking ATP (4 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Fabio Fognini il migliore azzurro : Non cambia la situazione ai vertici del Ranking mondiale del Tennis, anche per via del turno preliminare di qualificazione di Coppa Davis che si è tenuto nel weekend. Il serbo Novak Djokovic, dopo essersi imposto a Melbourne per la settima volta in carriera, è saldamente in vetta ed è alla quattordicesima settimana consecutiva al comando (la 237esima complessiva), con 2.635 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal, mentre in terza piazza ...

Tennis - Ranking ATP : Djokovic sempre più leader. Federer cala. Fognini quindicesimo : ROMA - Continua il dominio di Novak Djokovic . Con il settimo successo agli Australian Open , il serbo consolida la prima posizione nel Ranking ATP e stacca ulteriormene Rafa Nadal . La sua permanenza ...