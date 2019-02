Taylor Swift ha cantato a sorpresa a una festa di fidanzamento

Taylor Swift e Joe Alwyn fotografati in un tenero abbraccio ai BAFTA 2019 : Love is in the air The post Taylor Swift e Joe Alwyn fotografati in un tenero abbraccio ai BAFTA 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Grammy Awards 2019 - la lista definitiva delle nomination : da Lady Gaga a Shawn Mendes - da Taylor Swift a Ariana Grande : Scopri tutti gli artisti candidati The post Grammy Awards 2019, la lista definitiva delle nomination: da Lady Gaga a Shawn Mendes, da Taylor Swift a Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Bufala o fuga di notizie la presunta lista dei vincitori dei Grammy 2019 con Lady Gaga - Taylor Swift e Cardi B? : Quando mancano ancora meno di due settimane alla cerimonia di premiazione, sembravano essere già stati svelati i vincitori dei Grammy 2019: lunedì 28 gennaio è apparsa online una lista di nomi e titoli, presumibilmente trapelata dal sito ufficiale del premio, con i nomi dei vincitori delle maggiori categorie. La lista è stata poi subito eliminata, ma come sempre in questi casi il web non dimentica e un semplice screenshot l'ha fatta circolare ...

Kim Kardashian avrebbe ricevuto l’ordine di far pace con Taylor Swift : C'entra la nuova etichetta della cantante The post Kim Kardashian avrebbe ricevuto l’ordine di far pace con Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian ha ufficialmente chiuso la faida contro Taylor Swift : Seppellita l'ascia di guerra The post Kim Kardashian ha ufficialmente chiuso la faida contro Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Come Taylor Swift sta aiutando Selena Gomez da quando ha lasciato il rehab : BFF goal The post Come Taylor Swift sta aiutando Selena Gomez da quando ha lasciato il rehab appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ai Golden Globes 2019 : i momenti romantici che ti sei perso con Joe Alwyn : Si, c'era anche Tay Tay all'evento The post Taylor Swift ai Golden Globes 2019: i momenti romantici che ti sei perso con Joe Alwyn appeared first on News Mtv Italia.

A sorpresa Taylor Swift ai Golden Globes per Gaga ed Elizabeth Moss - ma senza red carpet col fidanzato Joe Alwyn (video) : Non era attesa in quanto non annunciata, ma la sorpresa di Taylor Swift ai Golden Globes 2019 prima e durante la cerimonia di premiazione di domenica 6 gennaio è stato uno degli argomenti più discussi sui social. Soprattutto perché la serata avrebbe potuto rappresentare il primo red carpet di coppia per la popstar e l'attore Joe Alwyn, nel cast del film candidato ai Golden Globe The Favorite, ma l'interprete ha calcato il tappeto rosso da ...

Taylor Swift e Joe Alwyn - elogio della discrezione : Taylor Swift e Joe Alwyn a New YorkTaylor Swift e Joe Alwyn a New YorkTaylor Swift e Joe Alwyn a New YorkTaylor Swift e Joe Alwyn a New YorkTaylor Swift e Joe Alwyn a New YorkTaylor Swift e Joe Alwyn a New YorkTaylor Swift e Joe Alwyn a New YorkTaylor Swift e Joe Alwyn a New YorkTaylor Swift ha ritrovato l’amore, ma non ha nessuna voglia, né fretta, di raccontarlo al mondo. Così per le strade di New York, mentre passeggia con il suo Joe ...

Taylor Swift : epico Capodanno in maschera con Gigi Hadid e Blake Lively : Un gruppo di amici famosi a casa della cantante The post Taylor Swift: epico Capodanno in maschera con Gigi Hadid e Blake Lively appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift e Joe Alwyn a braccetto per New York - vanno a pranzo con i fratelli di lui : Love is in the air The post Taylor Swift e Joe Alwyn a braccetto per New York, vanno a pranzo con i fratelli di lui appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : il videoclip di “Look What You Made Me Do” ha superato il miliardo di view : Non è la prima volta che Tay Tay raggiunge un traguardo del genere The post Taylor Swift: il videoclip di “Look What You Made Me Do” ha superato il miliardo di view appeared first on News Mtv Italia.

Il tour di Ed Sheeran è il più ricco del 2018 : la classifica con Taylor Swift e Beyoncé : Il tour di Ed Sheeran è quello che ha incassato di più nel 2018. Lo rende noto la rivista specializzata Pollstar che stila la classifica dei tour internazionali di maggiore impatto economico nel corso dei 12 mesi che stanno per volgere al termine. Al primo post delle tournée internazionali più fruttuose dell'anno c'è il tour di Ed Sheeran. Il cantautore inglese ha venduto oltre 4,8 milioni di biglietti in tutto il mondo par ad un incasso di ...

Giuseppe Giofrè - da Amici al corpo di ballo di Britney Spears : aveva già lavorato con Taylor Swift : Dalla Calabria agli States: Giuseppe Giofr è, vincitore di Amici 11 , ha realizzato il suo più grande sogno, per sua stessa ammissione. Il ballerino lanciato dal talent di Maria De Filippi, infatti, è ...