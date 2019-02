Tav | il ministro Tria | “Non mi interessa analisi costi-benefici Nessuno investe in

Berlusconi - Salvini e Meloni insieme a Cagliari. Siparietto sulla Tav tra il Cavaliere e il ministro : "Anche oggi siamo qui, tutti insieme, in una conferenza stampa unitaria del centrodestra. In Abruzzo ha portato bene, speriamo lo stesso in Sardegna". Lo ha detto Giorgia Meloni, aprendo la conferenza stampa con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Dopo l'Abruzzo quindi, i tre leader del centrodestra si ritrovano insieme anche a Cagliari alla vigilia delle elezioni regionali in Sardegna.Salvini però, rispondendo alla domanda se l'eventuale ...

Ministro Tria : "Tav - penso si debba fare" : 2.07 "Tutti i cantieri pubblici già iniziati quelli che sono stati già oggetto di contratti, di trattati, di accordi internazionali,devono realizzarsi": così ha risposto il Ministro dell'Economia, Tria, a un giornalista francese della tv France 3 che gli aveva chiesto cosa pensasse del futuro della Tav. "Noi -ha continuato Tria - non soltanto dobbiamo rilanciare gli investimenti ...

Ministro Tria : "Tav - penso si debba fare" : 2.07 "Tutti i cantieri pubblici già iniziati quelli che sono stati già oggetto di contratti, di trattati, di accordi internazionali,devono realizzarsi": così ha risposto il Ministro dell'Economia, Tria, a un giornalista francese della tv France 3 che gli aveva chiesto cosa pensasse del futuro della Tav. "Noi -ha continuato Tria - non soltanto dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici, ma dobbiamo mandare un messaggio di serenità a tutti ...

La Bari che vota Lega a Tavola con Salvini : 350 manager e prof pagano 80 euro per gustare ricci e burrata con il ministro : Al centro della sala frutti di mare e ricci accompagnati dal pane di Altamura. E' l'accoglienza riservata ai circa 350 partecipanti alla cena di sostegno alla Lega alla presenza del ministro dell'Interno: ecco chi c'era

Latte - protesta pastori : il Ministro Centinaio “in Sardegna per un importante Tavolo per risolvere l’emergenza” : “Oggi sono impegnato in Sardegna in un importante tavolo con i pastori e gli allevatori sardi, per cercare di risolvere l’emergenza che riguarda la filiera del Latte di pecora e quindi, purtroppo, non posso essere con voi in questa importante ricorrenza in cui sarà presentato il Progetto Alpe, che mi avrebbe sicuramente offerto spunti interessanti di confronto sullo sviluppo, la valorizzazione, la gestione dell’alpeggio, un ...

Tav - il ministro Bongiorno a Tgcom24 : "Dubbi sull'analisi ma troveremo una sintesi" | Video : Il ministro della Pubblica amministrazione intervistata dal direttore Paolo Liguori: "Non sono né poche né lievi le perplessità che l'analisi dei costi benefici sulla Tav suscita, ma mi sembra di intuitiva evidenza che si arriverà a unasintesi politica"

Cosa dice l’analisi voluta dal ministro Toninelli sui costi-benefici della Tav : Sostiene che costruire la linea ad alta velocità causerà una "perdita di benessere" che potrebbe arrivare fino a 8 miliardi di euro

Tav - il ministro Fontana a Tgcom24 : "E' un'infrastruttura fondamentale - va fatta" : Il ministro per la Disabilità a ruota libera su molti temi di attualità: "Per rilanciare l'economia puntiamo sul taglio delle tasse". E sul caso Diciotti: "Azione condivisa dal governo. Salvini non va processato"

