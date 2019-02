Svizzera | incidente in motoslitta a Mesocco | muore un ragazzo - Sky TG24

Svizzera - incidente in motoslitta : muore 17enne italiano - gravissimo il padre : La vittima è Federick Scaramella. Il padre Christian, 45enne, è in ospedale a Bellinzona. Ieri pomeriggio avano viaggiando con la motoslitta quando sono precipitati per diverse centinaia di metri in un burrone a oltre 2000 metri di quota in zona Alp de Barna.Continua a leggere