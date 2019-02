Superbike - Phillip Island | Gara2 | ' la Kawasaki migliore di sempre' non basta a Jonathan

Superbike. Il punto dopo l'Australian round a Phillip Island : Bautista e Ducati Panigale VR, coppia d'assi Debutto con tripletta per il rookie Bautista in Superbike. L'affiatamento con la nuova categoria, dopo nove anni di prototipi MotoGP,, le gomme Pirelli e ...

Superbike - GP Australia 2019 : Alvaro Bautista che tris! Jonathan Rea deve inchinarsi a Phillip Island : Di sicuro un esordio così Alvaro Bautista non se lo era proprio immaginato. Un weekend da urlo per lo spagnolo nel primo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Phillip Island (Australia), lo spagnolo ha esordito alla grande nella categoria delle derivate di serie, aggiudicandosi quest’oggi sia la superpole race, grande novità di questo campionato, e sia gara-2, facendo capire a tutti di che pasta è fatto. L’iberico, ...

Superbike a Phillip Island : Bautista micidiale - Rea è battuto. Capolavoro Melandri : Le avevano pensate tutte per limitare Jonathan Rea, 4 volte di fila campione del mondo. Ci avevano provato con la tecnica e con i piloti, qualche volta anche con le regole. Sembrava impossibile. Rea rimaneva imbattibile. Anche durante la superpole australiana della notte scorsa lo ...

Superbike - Bautista non sta nella pelle dopo il successo di Phillip Island : “una soddisfazione incredibile” : Il pilota della Ducati è riuscito a sbaragliare la concorrenza a Phillip Island, vincendo la sua prima gara in Superbike Al suo debutto nel Mondiale Superbike con i colori del team Aruba.it Racing – Ducati, Álvaro Bautista ha realizzato oggi una straordinaria impresa vincendo la prima gara della stagione 2019 con la nuova Ducati Panigale V4 R. Non capitava dal 2007 di vedere un pilota vincere all’esordio ed a questo ...

Superbike - Test Phillip Island 2019 : Alvaro Bautista domina anche il Day-2 - cresce la BMW - Rea è vicino : Se la giornata di ieri poteva sembrare un caso, oggi è arrivata la conferma: Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo anche nella seconda, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali di Phillip Island, dove nel weekend si disputerà il Gran Premio di Australia, che darà il via al Mondiale Superbike 2019. Lo spagnolo ha confermato di avere già costruito un ottimo feeling con la sua Ducati, migliorando di 4 ...

Superbike - Test Phillip Island 2019 : Alvaro Bautista domina la prima giornata davanti a Lowes e Rea : Anche se in questo fine settimana scatterà ufficialmente il Mondiale Superbike 2019, è ancora tempo di Test per la categoria dedicata alle moto derivate di serie. Sul tracciato australiano di Phillip Island, dove da venerdì prenderà il via la stagione ufficiale, si è conclusa la prima giornata di Test, contraddistinta da temperature basse e forte vento. Il nuovo arrivato della categoria, lo spagnolo Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha ...