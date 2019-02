Strade Bianche di ciclismo | percorso con 11 settori di sterrato | diretta tv su RaiSport

Strade Bianche 2019 - percorso mozzafiato : 63 chilometri in sterrato - arrivo a Siena. Spettacolo con la classica toscana : Sabato 9 marzo si disputerà la Strade Bianche 2019, una delle corse di un giorno più prestigiose dell’intero calendario internazionale. Il percorso di questa edizione sarà sostanzialmente lo stesso dell’anno scorso quando si impose Tiesj Benoot: 184 chilometri con 11 settori di Strade sterrate (63 chilometri complessivi), partenza e arrivo saranno come da tradizione a Siena (la linea del traguardo è posta in Piazza del ...

FICO Eataly World partner della Granfondo Strade Bianche di Romagna : FICO Eataly World è il Parco del cibo più grande al mondo : a Bologna, su 10 ettari, Fabbrica Italiana Contadina racchiude la meraviglia della biodiversità italiana. Gli atleti iscritti alla prima ...

Rally – Susanna Mazzetti a scuola di ‘terra’ in Val d’Orcia : debutto ok sulle Strade Bianche senesi : Affiancata l’esperto Alessio Pellegrini, Susanna Mazzetti ha portato a termine la sua prima gara su fondo sterrato, traendone tanto insegnamento E’ stato un debutto senz’altro positivo, quello di Susanna Mazzetti nei rallies su terra, avvenuto lo scorso fine settimana alla 10° Rally Val d’Orcia, terza prova del Challenge Raceday 2018-’19, a Radicofani, in provincia di Siena. Gara nuova, fondo nuovo, vettura e copilota nuovi, per Mazzetti, ...

Rally – Susanna Mazzetti al debutto sulle Strade Bianche : la pilota al “Val d’Orcia” con l’Opel Corsa : Rimandato dallo scorso anno, il debutto sulle strade sterrate della rallista pratese avverrà questo fine settimana, con una nuova vettura ed anche con un nuovo copilota, l’esperto Alessio Pellegrini Susanna Mazzetti avvia la stagione con un debutto. Quello su fondo sterrato. L’aveva promesso già lo scorso anno ma non potè farlo, di correre sulle strade bianche, un passaggio “obbligato” per un pilota da Rally, nell’essenza delle corse su ...