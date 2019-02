Storia | Alberto Angela | “Bisogna staccare i personaggi dal piedistallo facendoli

Alberto Urso e Tish fine ufficiale della Storia : “Non mi toccare!” - interviene Pino Perris : Tish e Alberto Urso non stanno più insieme, la decisione della coppia Alberto Urso e Tish si sono ufficialmente lasciati: abbiamo avuto la conferma quest’oggi ad Amici 2019. Se il tenore vuole comunque cercare di ricucire il rapporto, la cantante non ne vuole proprio sentire ragione! Sono “costretti” a fare dei duetti e quindi devono […] L'articolo Alberto Urso e Tish fine ufficiale della storia : “Non mi ...

Federica Pellegrini - tutta la verità sulla Storia tra lei e Alberto Tomba : Federica Pellegrini a distanza di tempo dai rumors che la volevano accanto ad Alberto Tomba dice la sua sul presunto flirt. Costume, cuffietta e occhialini, siamo sempre stati abituati a vederla così Federica Pellegrini, in quel suo habitat naturale che è la piscina. Ma presto la vedremo in una nuova veste, a quanto pare infatti si stanno spalancando le porte di una nuova avventura professionale per la campionessa olimpionica, detentrice del ...