Sony Xperia 1 presentato ufficialmente | ha una forma che può sembrare strana | ma in

Sony Xperia 1 - al MWC 2019 lo smartphone 21 : 9 OLED 4K con 3 fotocamere - : L'algoritmo consente al primo Eye AF , messa a fuoco automatica, al mondo in uno smartphone di mettere a fuoco lo sguardo e offre anche scatti a raffica con tracking AF / AE fino a 10 fps , Auto ...

Finalmente possiamo mostrarvi il tanto atteso Sony Xperia 1, flagship dell'azienda nipponica che è stato ufficialmente presentato al MWC 2019. Ci sarà da aspettare ancora qualche mese, poco prima dell'estate per poterlo acquistare, ma il device è quasi pronto e abbiamo avuto l'opportunità di toccarlo con mano e valutarne soprattutto il pulitissimo design.

Sony Xperia 1 è ufficiale con display OLED 4K Ultra HD e tripla camera posteriore : Ufficializzato da poche ore il nuovo Sony Xperia 1, il degno successore del Xperia XZ Premium, considerato il fatto che è il primo smartphone al mondo che monta un display OLED con risoluzione Ultra ...

Sony Xperia 1 - il primo smartphone con schermo ispirato dalle TV Bravia : Il Mobile World Congress 2019 di Barcellona apre oggi i battenti, ma nelle conferenze pre-fiera del fine settimana sono stati molti i produttori che hanno svelato i loro prodotti più interessanti. Dopo Xiaomi e Huawei, è stata Sony a scoprire le carte con i nuovi smartphone Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus e Xperia L3. L’Xperia 1 sarà in commercio a partire dalla tarda primavera del 2019 a prezzi non ancora comunicati, ma aspettiamoci ...

Sony Xperia L3 è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa che il produttore giapponese ha presentato poco fa al Mobile World Congress 2019.

Sony Xperia 1 è il nuovo flagship del produttore, con display "CinemaWide" in 21:9 e tripla fotocamera, presentato poco fa al Mobile World Congress 2019.

Nelle prime ore di questa mattina si è svolto al MWC 2019 l'evento di presentazione dei nuovi smartphone di fascia media Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus.

Ulteriori conferme per Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus. Col Mobile World Congress 2019 ormai dietro l'angolo ecco che trapelano ulteriori dettagli e Render relativi ai due nuovi fascia media che esordiranno lunedì 25 a Barcellona.

Sony Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus e Xperia L3 sono i protagonisti di tante nuove indiscrezioni sotto forma di immagini, specifiche tecniche e prezzi.

Evleaks ha pubblicato un'immagine che dovrebbe mostrarci il prossimo top di gamma del produttore nipponico in viola, ossia il Sony Xperia 1

Per il 2019 Sony non ha pensato soltanto a smartphone di fascia alta e media ma anche a modelli più economici come il Sony Xperia L3

Nelle scorse ore sono emerse in Rete quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus

Sony Mobile ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Sony Xperia XZ3 e i Sony Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact e Xperia XZ2 Premium