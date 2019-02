Smartphone 5G pieghevoli Huawei lancia la rivoluzione e Apple guarda

L’era degli Smartphone con schermi pieghevoli : In pochi giorni Samsung, Huawei e altri produttori hanno presentato cellulari molto spessi e molto avveniristici: faranno strada? Li vogliamo in tasca?

L’era degli Smartphone pieghevoli è appena cominciata! : In occasione dell’Unpacked 2019, tenutosi il 20 Febbraio, e del MWC 2019 che ha inizio ufficialmente oggi, sono stati presentati i primi smartphone pieghevoli! I dispositivi in questione sono il Samsung Galaxy Fold e il Huawei Mate X. Due dispositivi profondamente diversi, ma accomunati da una stessa anima, avere un display pieghevole. Il Galaxy Fold presenta un Infinity Flex Display da 7,3” (Dynamic AMOLED) che si richiude su ...

Mobile World Congress 2019 a Barcellona - comincia l’era degli Smartphone pieghevoli : Domani, lunedì 25 febbraio, aprirà ufficialmente i battenti l’edizione 2019 del Mobile World Congress. È la più importante fiera dedicata al mondo della telefonia Mobile e si tiene ogni anno a Barcellona dal 1987. In questa trentaduesima edizione saranno due le tendenze dominanti: da una parte gli smartphone pieghevoli, cioè dotati di schermi flessibili in grado di ripiegarsi su sé stessi; dall’altra i brand cinesi, da Huawei a ...

Smartphone pieghevoli - Tcl rilancia la sfida al 2020 - pensando anche ai BlackBerry - . Tre nuovi Android da Alcatel : Display, cerniere e software i punti chiave Due i 'jolly' che Tcl, oggi decimo produttore al mondo nei telefonini, mette in campo nella corsa agli Smartphone flessibili: i display Amoled prodotti ...

TCL lancia BlackBerry KEY2 Red Edition e preannuncia per il 2020 alcuni Smartphone pieghevoli : BlackBerry KEY2 Red Edition è la nuova versione di questo smartphone appena lanciata da TCL per conquistare chi vuole un device dal look ricercato L'articolo TCL lancia BlackBerry KEY2 Red Edition e preannuncia per il 2020 alcuni smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Smartphone pieghevoli - ma la cover? Ecco l’idea di Huawei : Huawei Mate X è il primo Smartphone pieghevole di Huawei, e l'azienda ha già pensato ad una cover protettiva: Eccola, in tutta la sua scomodità L'articolo Smartphone pieghevoli, ma la cover? Ecco l’idea di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - la lunga corsa da Nokia ai pieghevoli : Le vendite di Smartphone nel mondo sono ferme, quelle di feature phone - modelli più basici - sono in calo. È il secondo anno che il mercato mostra il rallentamento. Male soprattutto Apple e Samsung, mentre sale Huawei. Nel longform del Sole 24 Ore la cavalcata dei cellulari dagli albori a oggi...

Cellulari - vendite in calo dell’1 - 6%. La lunga corsa da Nokia agli Smartphone pieghevoli : Le vendite di smartphone nel mondo sono ferme, quelle di feature phone - modelli più basici - sono in calo. È il secondo anno che il mercato mostra il rallentamento. Male soprattutto Apple e Samsung, mentre sale Huawei. Nel longform del Sole 24 Ore la cavalcata dei Cellulari dagli albori a oggi...

Ecco il Samsung Galaxy Fold : “L’era degli Smartphone pieghevoli comincia oggi” : Il colosso coreano, dopo un difficile 2018, tenta la riscossa e presenta una nuova generazione di telefoni con schermo flessibile capaci di trasformarsi in tablet (dai prezzi stellari). Non solo: in uscita anche cinque diverse versioni dell’S10. “Il settore sta segnando pesanti...

Smartphone - dagli schermi pieghevoli alle nuove fotocamere : al via una settimana di eventi : Sta per iniziare una settimana di eventi, in cui tutte le aziende più importanti – tranne Apple – presenteranno le novità del settore Smartphone. Samsung aprirà le danze il 20 febbraio in California, seguirà Oppo il 23 e il 24 Xiaomi, Huawei, Nokia e LG, tutte presenti a Barcellona per l’anteprima del Mobile World Congress. Grande attesa per la presentazione di schermi pieghevoli, del supporto alle nuove reti 5G e delle nuove ...

Samsung brevetta Smartphone e tablet pieghevoli e un curioso PC all-in-one : Nell'attesa del Galaxy Unpacked del 20 febbraio Samsung brevetta intanto alcuni dispositivi all'UPSTDO statunitense. Si va da uno smartphone e un tablet pieghevoli fino a un PC all-in-one dal design decisamente originale. L'articolo Samsung brevetta smartphone e tablet pieghevoli e un curioso PC all-in-one proviene da TuttoAndroid.

Honor poco ispirata dagli Smartphone pieghevoli - al contrario di Huawei : C'è possibilità che Honor si dedichi alla realizzazione di smartphone pieghevoli? Per il momento sembrerebbe proprio di no. Il CEO del brand, George Zhao, ha confessato ai colleghi di 'TechRadar.com' di considerarli poco utili dal punto di vista della user-experience. L'OEM sta portando avanti una ricerca a riguardo, ma al solo scopo di capire se un dispositivo del genere possa, ed in che termini, migliorare il servizio prestato agli utenti. ...

Senza bottoni e pieghevoli : come saranno gli Smartphone nel 2019 : Insomma, il 2019 si prospetta l'anno della svolta per il mondo degli smartphone. smartphone pieghevole, come sarà Lo smartphone flessibile è sicuramente la novità più attesa per il 2019. Dopo tante ...

HONOR non crede nell’utilità degli Smartphone pieghevoli : HONOR, nella persona del suo presidente George Zhao, ha manifestato una certa perplessità sulla reale utilità degli smartphone pieghevoli. L'articolo HONOR non crede nell’utilità degli smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.