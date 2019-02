Seat Minimo’ | l’anti Renault Twizy debutta a Barcellona – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Problemi di traffico? Non resta che il quadriciclo. Elettrico, se possibile. Così, al Mobile World Congress di, ha presentato quella che vedete nellee che può a buon bisogno essere considerata la rivale della. Si chiama, ed è veramente compatta: lunga due metri e mezzo e larga 1,24, è senza dubbio in grado di affrontare le vie cittadine più anguste senza particolari problemi. La casa spagnola non ha diffuso specifiche tecniche, ma è presumibile che l’autonomia della batteria possa raggiungere i 100 chilometri. Nella strategia, infine, c’è anche la possibilità di utilizzareper i servizi di car sharing.L'articoloMinimo’, l’antiproviene da Il Fatto Quotidiano.