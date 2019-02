Sciopero 8 marzo | trasporti in tilt per la Festa della donna | fermi treni | bus | aerei e

Sciopero scuola 15 marzo : protesta di docenti e personale ATA - lezioni a rischio : Il settore scolastico è interessato da una serie di scioperi in questo periodo. Dopo l’agitazione sindacale del 22 febbraio, proclamata da Feder-Ata e rivolta al personale DSGA facenti funzione, ci attenderà un’altra protesta entro la fine del mese. Si tratterà della protesta di tutto il personale della scuola , compreso quello ATA, che ha proclamato Sciopero Unicobas per la giornata del 27 febbraio. A distanza di pochi giorni ci attenderà un ...

Comune di Catania in dissesto - Sciopero dei dipendenti il 30 marzo : "È sotto gli occhi di tutti - continuano i sindacalisti - come la politica si sia disinteressata totalmente della drammatica condizione di Catania nonostante le ultime elezioni nazionali, regionali e ...

Sciopero 8 marzo : trasporti fermi anche per la protesta globale delle donne : L’8 marzo sarà la Giornata Internazionale della Donna e per l’occasione andrà in scena uno Sciopero femminista per dire “no” a tutte le forme di violenza. Si fermeranno tutte le categorie pubbliche e private a livello nazionale, con i principali sindacati a protestare in prima linea. Ad essere coinvolti saranno anche i lavoratori del settore dei trasporti. A tal proposito ci sarà uno stop per l’intera giornata, con varie modalità di svolgimento. ...