Sci di fondo | Paolo Fanton positivo a un controllo antidoping

Sci di fondo - Mondiali 2019 : scelta l’Italia per 15 km e 10 km. Francesco De Fabiani ci prova : I Mondiali 2019 di sci di fondo sono fermi per una giornata di riposo ma domani si tornerà a fare subito sul serio a Seefeld (Austria). Martedì 26 febbraio andrà infatti in scena la 10 km a tecnica classica, l’Italia si affida al terzetto composto da Lucia Scardoni, Anna Comarella e Caterina Ganz che proveranno a mettersi in luce. Le chance maggiori sono affidate a Francesco De Fabiani che mercoledì 27 febbraio tornerà sulla neve dopo aver ...

Mondiali Sci di fondo – Giornata di riposo a Seefeld - domani si torna in pista per la 10 km femminile a tecnica classica : Giornata di riposo ai Mondiali di Seefeld. Si riprende martedì 26 febbraio con la 10 km TC donne: al via Ganz, Comarella e Scardoni Giornata di riposo ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld, le squadre preparano le gare dei prossimi giorni. Si riparte martedì 26 febbraio con la disputa della 10 km a tecnica classica (ore 14, diretta tv Raisport ed Eurosport), alla quale sono iscritte tre italiane: Lucia Scardoni, Anna Comarella e Caterina ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più dominante - Italia al sesto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Gara Sci di fondo a Macugnaga organizzata dallo Sci Club Valle Anzasca. Fotogallery : Tutto questo è possibile grazie all'aiuto dei numerosi volontari che si rendono sempre disponibili, alle Amministrazioni Comunali, agli amanti di questo sport e a tutti gli sponsor". PER LA ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 - la gioia di Pellegrino : “Ho dato tutto fino alla fine”. De Fabiani : “Bellissima soddisfazione” : Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo (e più in generale nella rassegna iridata di sci nordico) ed ancora una volta c’è la firma di Federico Pellegrino, questa volta in collaborazione con Francesco De Fabiani, nella team sprint maschile in tecnica classica, dove il duo valdostano ha chiuso al terzo posto. I due azzurri hanno parlato a fine gara al sito federale. Felice per il terzo posto Federico Pellegrino: ...

Mondiali Sci di fondo - le sensazioni di Pellegrino e De Fabiani dopo il bronzo nella team sprint : Le parole dei due atleti azzurri dopo il bronzo ottenuto nella team sprint dei Mondiali di Seefeld Siamo ancora sul podio. Come a Falun, come a Lahti. L’Italia si prende un’altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialità nello sci di fondo dopo il bronzo del 2015 e l’argento del 2017: a Seefeld sale per la terza volta consecutiva sul podio del format Federico Pellegrino che ...

Mondiali Sci di fondo – Italia quinta nella team sprint di combinata nordica - oro alla Germania : team sprint alla Germania, Italia quinta con Kostner e Pittin: “per noi è un buon risultato, di più non si poteva fare” Di più era impossibile fare. L’Italia chiude al quinto posto la team sprint di combinata nordica ai Mondiali di Seefeld: serviva una rimonta epica nei 15 km di fondo per riuscire a centrare la medaglia, è arrivato comunque un buon piazzamento per Aaron Kostner e Alessandro Pittin, che sono partiti con ...

Sci di fondo - bronzo per Pellegrino-De Fabiani nel Team sprint a tecnica classica : Seconda medaglia per l"Italia ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld in Austria, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno conquistato il bronzo nella Team sprint in tecnica classica.Un risultato storico per l'Italia del fondo che torna sul podio per la terza volta consecutiva nello sprint a coppie. Una volata da brividi per Pellegrino, protagonista di un testa a testa fino all'ultimo metro con lo svedese Halfvarsson. La vittoria è andata ...

Mondiali Sci di fondo – L’Italia sul podio della team sprint TC - Pellegrino e De Fabiani si prendono il bronzo : Prima medaglia per De Fabiani, Pellegrini invece sale per la terza volta consecutiva sul podio mondiale di questa specialità dello sci di fondo Siamo ancora sul podio. Come a Falun, come a Lahti. L’Italia si prende un’altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialità nello sci di fondo dopo il bronzo del 2015 e l’argento del 2017: a Seefeld sale per la terza volta consecutiva sul ...

Mondiali Sci fondo - Pellegrino-De Fabiani bronzo nel team sprint : SEEFELD, Austria, - L'Italia si prende un'altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialità dopo il bronzo del 2015 e l'argento del 2017. A Seefeld sale per ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Francesco De Fabiani-Federico Pellegrino si tingono di bronzo! Impresa azzurra nella team sprint : Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld (Austria). Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino hanno vinto il bronzo nella team sprint in tecnica classica alle spalle di Norvegia e Russia. Per il Bel Paease si tratta del terzo podio iridato consecutivo in questo format di gara: nelle edizioni 2015 e 2017 erano arrivati rispettivamente un bronzo ed un argento grazie a Pellegrino e Dietmar Noeckler. L’ultimo ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota cinque ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più dominante - Italia al quinto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 : Svezia iridata al femminile - impresa d’argento della Slovenia davanti a Norvegia e Russia : E’ trionfo svedese nella Team Sprint femminile: Stina Nilsson e Maja Dahlqvist trovano la medaglia d’oro ai Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld con il tempo di 15’14″93, precedendo di 37 centesimi la sorprendente Slovenia (Katja Visnar e Anamarija Lampic), di 60 la Norvegia (Ingvild Flugstad Oestberg e Maiken Caspersen Falla) e di 93 la Russia (Natalia Nepryaeva e Yulia Belorukova). Tanto per ...