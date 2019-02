Sci alpino | Coppa del Mondo Kvitfjell 2019 | i convocati dell’Italia Dominik Paris e

Sci alpino - Tobias Kastlunger : “Conquistare una medaglia è incredibile. Dedico questo risultato alla mia famiglia” : Giornata di gloria per i colori italiani ai Mondiali juniores 2019 di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa. Tobias Kastlunger ha conquistato uno splendido argento nel gigante odierno, che ha visto il dominio dello statunitense River Radamus. Una medaglia che è la prima della spedizione nostrana in questa rassegna iridata. Dopo aver fissato il miglior tempo nella prima manche, il 20enne di Vail si è ripetuto anche nella seconda, ...

Sci alpino - Tobias Kastlunger : “Conquistare una medaglia è incredibile. Dedico questo risultato alla mia famiglia” : Giornata di gloria per i colori italiani ai Mondiali juniores 2019 di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa. Tobias Kastlunger ha conquistato uno splendido argento nel gigante odierno, che ha visto il dominio dello statunitense River Radamus. Una medaglia che è la prima della spedizione nostrana in questa rassegna iridata. Dopo aver fissato il miglior tempo nella prima manche, il 20enne di Vail si è ripetuto anche nella seconda, ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Tobias Kastlunger splendido argento nel gigante alle spalle di River Radamus : Finalmente è arrivata la prima medaglia azzurra ai Mondiali Juniores 2019 in corso di svolgimento in Val di Fassa. Tobias Kastlunger ha conquistato uno splendido argento nel gigante odierno, che ha visto il dominio dello statunitense River Radamus. Dopo aver fissato il miglior tempo nella prima manche, il 20enne di Vail si è ripetuto anche nella seconda, concludendo con il tempo finale di 1:57.96 (56.38 e 1:01.58). alle sue spalle, dunque, il ...

Sci alpino - allenamento in Val di Fassa per le slalomiste azzurre : presenti Curtoni e Costazza : Le slalomiste di Coppa del mondo in Val di Fassa: con Curtoni e Costazza anche Pichler, Pirovano, Midali e Peterlini Raduno al centro federale di allenamento in Val di Fassa per le slalomiste di Coppa del mondo. Irene Curtoni, Chiara Costazza, Karoline Pichler, Laura Pirovano, Roberta Midali e Martina Peterlini si ritroveranno nella serata di lunedì 25 febbraio e lavoreranno fino a giovedì 28 (sabato 2 nel caso delle veterane del gruppo ...

Sci alpino - Sofia Goggia risale al sesto posto nella startlist di discesa in Coppa del Mondo : Arrivano delle novità riguardo alla start list di discesa libera femminile. Sofia Goggia è infatti risalita al sesto posto grazie alla fantastica vittoria di Crans Montana, la Campionessa Olimpica ha toccato quota 318 punti ed è così riuscita a scavalcare la tedesca Kira Weidle e l’infortunata svizzera Michelle Gisin. La bergamasca è ovviamente la migliore delle italiane nella lista guidata dalla slovena Ilka Stuhec che si è infortunata ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : a Crans-Montana torna la Valanga Rosa. Bis di vittorie azzurre con Goggia e Brignone : Crans-Montana si tinge d’azzurro e nel fine settimana svizzero torna la Valanga Rosa. Due vittorie in due giorni, prima Sofia Goggia in discesa e poi Federica Brignone in combinata. L’Italsci femminile interrompe un digiuno di successi che durava dal novembre scorso, quando nel gigante di Killington a vincere fu Brignone. Il weekend elvetico si era aperto con il grande ritorno alla vittoria della “Regina della velocità”. ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – La felicità di Federica Brignone : “Era da Killington che non salivo sul podio - questo successo mi regala tanta energia” : Decima vittoria in carriera per Federica Brignone che trionfa a Crans Montana: l’azzurra felicissima dopo il successo Il decimo sigillo della carriera di Federica Brignone arriva su un tracciato che la vadostana ama particolarmente, avendo vinto a Crans Montana negli ultimi tre anni: “E’ una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare – spiega -, qui il mio feeling è sempre alto. Lo slalom mi piace molto, su ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Nicole Good oro nella combinata - Hannah Saethereng nel supergigante : Ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino della Val di Fassa oggi erano in palio due titoli nel programma femminile, quello del supergigante e della combinata. Si è partiti con la prova più veloce (prima parte della combinata), che valeva anche per l’assegnazione del titolo, per cui la norvegese Hannah Saethereng si mette al collo la medaglia d’oro, vincendo la prova con il tempo di 1:14.54 davanti alla austriaca Julia Scheib per 14 ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone firma la decima vittoria in carriera : Federica Brignone stellare! La valdostana, infatti, ha vinto la Combinata alpina di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019 grazie a due prove davvero spettacolari. Dopo la prova di discesa libera disputata in mattinata nella quale aveva scavato un buon margine tra sé e le specialiste dei pali stretti, la classe 1990 ha disputato una manche di slalom di grande intelligenza, nella quale non ha ...