Schiaffo Yellen a Trump | non capisce nulla di economia

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Donalddie di politica monetaria non. Il severo giudizio arriva dall'ex presidente della Fed Janet, che in una intervista radiofonica ha parlato di "mancanza di comprensione" da parte del presidente del lavoro portato avanti da una banca centrale e delle basi dell'. "Dubito che sia in grado anche di dire che gli obiettivi della Fed, fissati dal Congresso, sono quelli della piena occupazione e della stabilità dei prezzi", ha affermato."Il presidente è riuscito ad affermare che la Fed ha un ruolo anche sul fronte del meccanismo dei cambi per sostenere i suoi piani di politica commerciale e incidere sul deficit commerciale Usa. Penso che commenti come questo mostrino una totale mancanza di comprensione su cosa faccia la Fed", ha affermatoLe ruggini trae l'economista di Brooklyn risalgono alla campagna elettorale ...