Scherma | Campionati Europei Cadetti e Giovani 2019 | l’Italia arriva in doppia cifra

(Di lunedì 25 febbraio 2019) L’Italia va inaiin corso di svolgimento a Foggia. Nella quarta giornata della rassegna continentale, èta la medaglia di bronzo nella prova a squadre di sciabola femminileIl quartetto composto da Gaia Pia Carella, bronzo nell’individuale, Benedetta Fusetti, Federica Guzzi Susini e Lucrezia Del Sal, ha superato nella finale per il bronzo nettamente la Turchia con il punteggio di 45-23. In precedenza le azzurre avevano battuto nei quarti di finale la Francia per 45-39, mentre erano poi state sconfitte in semifinale dalla Russia per 45-28. La medaglia d’oro è andata all’Ungheria, che ha battuto proprio la Russia per 45-42.Sfiorano il podio i fiorettisti. L’Italia si è arresa ai quarti di finale all’ultima stoccata dalla Francia per 45-44. Una sconfitta che ha portato gli azzurri ...