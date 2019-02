Saviano sul razzismo | italiani e migranti sono dalla stessa parte

"Il M5s è ormai una corrente della Lega". Roberto Saviano ad Huffpost sul nuovo incrocio tra politica e magistratura : "La vicenda Diciotti ci dice che ormai i cinquestelle sono diventati una corrente della Lega". Roberto Saviano è lapidario. Ci parla al termine della presentazione del libro del procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e del sostituto Michele Prestipino 'Modelli criminali, mafie di ieri e di oggi' (Edizioni Laterza). Lo scrittore appena concluso un dibattito sulle mafie e sul ruolo della politica per scrostarle via dalla ...

Roberto Saviano sul quesito della piattaforma Rousseau : "Per salvare Salvini - il M5s usa trucco da 'trastolari'" : "La decisione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso Diciotti è rimessa a poche migliaia di iscritti alla piattaforma Rousseau. Ma attenzione, perchè il Ministro della Mala Vita venga processato, sulla piattaforma Rousseau si dovrà votare "no" e non "sì". Magnifico, vero? Un trucco da trastolari (leggi: imbroglioni) diremmo a Napoli, attraverso cui rendere meno comprensibili i termini di ...

'Sul Venezuela Salvini è come Macron e Saviano'. L'accusa di Di Battista : 'L'Italia deve avere coraggio - prosegue - il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuelana. ...

"Sul Venezuela Salvini è come Macron e Saviano". L'accusa di Di Battista : "Firmare l'ultimatum UE al Venezuela è una stronzata megagalattica". Lo afferma senza mezzi termini su Facebook l'esponente M5s Alessandro Di Battista. "E' lo stesso identico schema che si è avuto anni fa con la Libia e con Gheddafi - sostiene - identico. Qua non si tratta di difendere Maduro. Si tratta di evitare un'escalation di violenza addirittura peggiore di quella che il Venezuela vive ormai da anni. E mi meraviglio di Salvini che fa il ...

Roberto Saviano all'HuffPost : "La camorra delle paranze punta di nuovo sul racket" : Roberto Saviano, è tornata a esplodere una bomba nel centro di Napoli. Di fronte alla pizzeria Sorbillo, uno dei luoghi simbolo della Napoli famosa nel mondo. Che significa?È un atto gravissimo l'attentato a Sorbillo. Il centro storico è un territorio che da anni sconta la presenza asfissiante di una camorra nuova, la camorra delle paranze. Che, seppur aggredita, non solo non è sconfitta ma fonda il suo controllo ...

Saviano-Salvini - nuovo scontro sull’uso della divisa. «Pericoloso». «Non sa cosa inventarsi» : Lo scrittore attacca: «Quell’uniforme non è di Salvini, ma dello Stato. E manda un messaggio pericoloso per la democrazia». Il ministro: «Io sarei come Fidel Castro, Gheddafi e Mussolini... Povero Saviano, non sa più cosa inventarsi! Bacioni»

Saviano sulla questione dei 49 migranti in mare offende Di Maio : “Viscido Paraculo” : Saviano torna a tuonare contro il governo, precisamente contro Luigi Di Maio, definendolo un viscido e paraculo Roberto Saviano ha inaugurato il nuovo anno trovando in Luigi Di Maio un nuovo obiettivo da colpire. Lo scrittore non si è ancora del tutto liberato dall’ossessione di attaccare Matteo Salvini, ma nell’ultima invettiva contro il governo, in un’intervista a Circo massimo su radio Capital, ha commentato la vicenda dei ...

Polemica sull'uso della divisa - è scontro Saviano-Salvini : Roma, 7 gen., AdnKronos, - Scoppia il caso sull'utilizzo di divise delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Se l'Usb ne denuncia "l'uso improprio", altri sindacati ...

Polemica sull'uso della divisa - scontro Saviano-Salvini : Scoppia il caso sull'utilizzo di divise delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini . Se l'Usb ne denuncia "l'uso improprio", altri sindacati come il Conapo ringraziano ...

Roberto Saviano e Matteo Salvini - botta e risposta sulle divise della polizia : La guerra tra Roberto Saviano e Matteo Salvini si arricchisce di un ultimo, grottesco, capitolo. Grottesco per le accuse di mister Gomorra, il quale - pare evidente - non sa più cosa inventarsi. Ora Saviano infatti punta il dito contro il vicepremier leghista perché indossa divise delle forze dell'o

Luigi Di Maio - Roberto Saviano insulta il grillino : 'Viscido e paraculesco sugli immigrati' : Roberto Saviano ha inaugurato il nuovo anno trovando in Luigi Di Maio un nuovo obiettivo da colpire. Lo scrittore non si è ancora del tutto liberato dall'ossessione di attaccare Matteo Salvini, ma ...

Luigi Di Maio - Roberto Saviano insulta il grillino : "Viscido e paraculesco sugli immigrati" : Roberto Saviano ha inaugurato il nuovo anno trovando in Luigi Di Maio un nuovo obiettivo da colpire. Lo scrittore non si è ancora del tutto liberato dall'ossessione di attaccare Matteo Salvini, ma nell'ultima invettiva contro il governo, in un'intervista a Circo massimo su radio Capital, ha commenta

Saviano vs Salvini - scambio di insulti : 'Non fare il clown' - 'Pseudoscrittore' : Dopo le parole di ieri pronunciate da Saviano verso il ministro dell'interno, con cui lo scrittore chiedeva anche una riapertura dei porti, nel tardo pomeriggio è arrivata la risposta di Salvini, altrettanto netta ed esplicita. La diatriba tra lo scrittore e il vicepremier dunque non accenna a spegnersi. L'attacco di Saviano: 'Salvini non fare il pagliaccio sulla pelle delle persone' Le aspre polemiche tra Salvini e Saviano non sono certo una ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Pagliaccio - basta propaganda sulla pelle degli ultimi" : "Mi rivolgo al ministro Matteo Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone", sbotta Roberto Saviano in un video su Twitter, commentando il caso degli immigrati che si trovano da giorni a bordo della Sea Watch e che ora sono fermi al largo di Malta. "Apri i porti", continua l'auto