Sardegna | Zedda ammette la sconfitta | Ho già chiamato Solinas

Sardegna - vince Solinas (centrodestra). Zedda ammette la sconfitta : Dopo oltre il 65% di sezioni scrutinate lo scenario delle elezioni in Sardegna è delineato, con il candidato di centrodestra Solinas che consegue una netta vittoria. Decisamente inferiore alle attese la performance di M5S, al momento al di sotto del 12%. Il candidato Desogus: «È un risultato netto e chiaro e per M5s non è quello delle aspettative». Conte: nessuna conseguenza sul Governo. Salvini: la Lega vince 6 a zero sul ...

Elezioni Sardegna 2019 - risultati in diretta : Solinas avanti - Zedda riconosce la sconfitta - crolla il M5s : La Sardegna ha scelto il suo prossimo presidente: un voto regionale, ma anche un test nazionale. Spoglio a rilento ma le...

Elezioni Sardegna - Zedda annuncia : 'Vittoria del centrodestra' : Massimo Zedda, candidato governatore in Sardegna con il centrosinistra, ammette la sconfitta nelle Elezioni regionali. "Il risultato dà la vittoria al centrodestra", dice. "Ho provato a chiamare ...

La Sardegna al centrodestra : vince Solinas. Zedda ammette la sconfitta. Crollo M5S. Salvini esulta : «La Lega vince 6-0 sul Pd» : Operazioni in ritardo nell’isola. Le prime reazioni: Conte: «Nessuna conseguenza sul governo». Di Maio: «Siamo vivi e vegeti»

Solinas è il nuovo presidente della Regione Sardegna. I complimenti di Zedda. Crollo M5S. : Anche se lo spoglio non è ancora terminato, non ci sono più dubbi, Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è il nuovo presidente della Regione Sardegna. Lo ha riconosciuto anche il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, che si è prontamente complimentato con lui, non appena il risultato è stato chiaro. Q...

Elezioni Sardegna - diretta risultati : Solinas al 47 - 9% - Zedda ammette la sconfitta. Crollo M5s : Aumenta il distacco di Christian Solinas (centrodestra) su Massimo Zedda (centrosinistra) che ha ammesso la sconfitta alle Elezioni regionali in Sardegna. Lo spoglio procede però...

Elezioni Sardegna - Solinas al 47 - 9% verso la vittoria. Zedda indietro - Crollo M5s : Aumenta il distacco di Christian Solinas (centrodestra) su Massimo Zedda (centrosinistra) in Sardegna, dove stamani alle 7 sono state avviate le operazioni per lo scrutinio dei voti delle...

Elezioni Sardegna - Solinas al 47 - 9% verso la vittoria. Zedda indietro - Crollo M5s : Aumenta il distacco di Christian Solinas (centrodestra) su Massimo Zedda (centrosinistra) in Sardegna, dove stamani alle 7 sono state avviate le operazioni per lo scrutinio dei voti delle...

Sardegna - scrutinio lento. Centrodestra avanti con Solinas - il centrosinistra insegue con Zedda. M5S in forte calo. Su La7 la #... : Ancora poche le sezioni scrutinate nell'Isola sarda: 400 sezioni su 1840. Lo spoglio smentisce gli exit poll che davano i due candidati testa a testa. Mentre si profila la conferma di un forte calo ...

Elezioni Regionali Sardegna : Solinas avanti su Zedda - I DATI IN DIRETTA : Regionali Sardegna: lo scrutinio procede a rilento - I DATI IN DIRETTA . In aumento il distacco di Christian Solinas su Massimo Zedda. Quando sono state scrutinate 299 sezioni su 1840, 12%,, il ...

Voto in Sardegna - Solinas (centrodestra) verso la vittoria : ampio margine su Zedda (centrosinistra) : Iniziano, lentamente, ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede: secondo quanto fa sapere la Regione, dopo pochissime sezioni scrutinate sarebbe in vantaggio il candidato del centrodestra Christian Solinas davanti a Massimo Zedda in corsa per il centrosinistra. Molto più indietro Francesco Desogus (M5S). Conte: nessuna conseguenza sul Governo...

Elezioni Sardegna - diretta spoglio (472 sezioni su 1840) : Solinas 47 - 9% - Zedda 33 - 7% : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

Elezioni Sardegna - diretta spoglio (299 sezioni su 1840) : Solinas 47 - 2% - Zedda 34 - 7% : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

Voto in Sardegna - Solinas (centrodestra) avanti : ampio margine su Zedda (centrosinistra) : Iniziano, lentamente, ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede: secondo quanto fa sapere la Regione, dopo pochissime sezioni scrutinate sarebbe in vantaggio il candidato del centrodestra Christian Solinas davanti a Massimo Zedda in corsa per il centrosinistra. Molto più indietro Francesco Desogus (M5S). Conte: nessuna conseguenza sul Governo...