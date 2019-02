Sardegna | vince Solinas centrodestra Zedda ammette la sconfitta

Elezioni : anche in Sardegna confermata la linea nazionale - il centrodestra vince : Dopo la netta affermazione alle regionali in Abruzzo, si profila un altro successo del centrodestra, stavolta alle Elezioni regionali in Sardegna. Il candidato Psd'Az Christian Solinas, quando lo spoglio ha superato già il 50,7%, è nettamente avanti. Un vantaggio netto sul secondo che è il candidato del Pd, cioè Massimo Zedda, sindaco del capoluogo di Regione. Ed il Movimento 5 Stelle? In linea con i sondaggi anche la situazione dei “grillini”, ...

Sardegna al centrodestra - vince Solinas : Il candidato del centrodestra ha ampiamente surclassato i rivali. Zedda si è complimentato con lui, non appena il risultato è stato chiaro

La Sardegna al centrodestra : vince Solinas. Zedda ammette la sconfitta. Crollo M5S. Salvini esulta : «La Lega vince 6-0 sul Pd» : Operazioni in ritardo nell’isola. Le prime reazioni: Conte: «Nessuna conseguenza sul governo». Di Maio: «Siamo vivi e vegeti»

Sardegna - centrodestra verso la vittoria. Crollo M5S. Salvini esulta : «La Lega vince 6-0 sul Pd» : Operazioni in ritardo nell’isola. Le prime reazioni: Conte: «Nessuna conseguenza sul governo». Di Maio: «Siamo vivi e vegeti»

Sardegna - Salvini esulta per Solinas - "la Lega vince 6-0 con il Pd" : "Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd": questo il primo commento di Matteo Salvini al voto in Sardegna che premia il candidato del centrodestra, Christian Solinas. "Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega", ha aggiunto il leader del Carroccio a ...

Salvini : Lega vince in Sardegna - Pd perde per la sesta volta : Roma, 25 feb., askanews, - 'Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd'. Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo ...

Regionali Sardegna - la furbissima esultanza di Matteo Salvini : "La Lega vince 6-0 sul Pd" : Arriva il momento dell'esultanza per Matteo Salvini dopo il voto in Sardegna: la vittoria del candidato del centrodestra, Christian Solinas, è ormai certa. A circa metà dello scrutinio ha oltre il 48% dei voti contro il 32,90% del candidato del centrosinistra, Massimo Zedda. Tracollo per il M5s, ora

Elezioni in Sardegna - Salvini : 'La Lega vince 6 a 0 sul Pd' : "Dalle politiche a oggi, se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali la Lega vince 6 a zero sul Pd". Così Matteo Salvini ha commentato il voto in Sardegna, spiegando: "Anche sull'isola,...

Sardegna - Solinas (cdx) vede la vittoria | Salvini esulta : "La Lega vince 6-0 sul Pd" : A poco meno di metà sezioni scrutinate in Sardegna Christian Solinas (centrodestra) è in vantaggio con il 47,98%. Poi Massimo Zedda (centrosinistra) al 33,04% e Francesco Desogus (M5s) con il 11,04%. M5s appena un anno fa alle politiche ottenne il 42%

Sardegna - centrodestra avanti. Crollo M5S. Salvini esulta : «La Lega vince 6-0 sul Pd» : Operazioni in ritardo nell’isola: ogni scheda viene scrutinata contestualmente per contare voti presidenti, voti di lista e preferenze. Le prime reazioni: Conte: «Nessuna conseguenza sul governo». Di Maio: «Siamo vivi e vegeti»

Sardegna - Salvini : vince Lega - 6-0 sul Pd : 16.42 "Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega". Così il vicepremier e segretario della Lega, Salvini, commenta il voto in Sardegna, mentre lo spoglio è ancora in corso. "Come in Abruzzo,anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle ...

Analisi YouTrend : in Sardegna vince Solinas - Cagliari decisiva : Lo spoglio delle elezioni regionali in Sardegna è eccezionalmente lento: dopo 8 ore dall'orario ufficiale di inizio delle operazioni di scrutinio sono giunte poco più di 400 sezioni su 1.840. ...

Elezioni Sardegna - vince il Centrodestra : Solinas è il nuovo Presidente : Per le proiezioni il vantaggio del candidato di Centrodestra non è recuperabile. Chi è Christian Solinas nuovo Presidente...

Voto Sardegna - il Centrodestra vince - ma Salvini ha per la prima volta preoccupazioni importanti : Ancora non c’è ufficialità, ma il Centrodestra è avanti su tutti, Salvini non è contentissimo però la Lega non fa il botto come accaduto invece in Abruzzo, dove il Carroccio ha trascinato la coalizione alla vittoria. Il partito di Salvini è data tra il 12 e il 16%, risultato “nella norma” considerati anche i sondaggi a livello nazionale. LEGGI … L'articolo Voto Sardegna, il Centrodestra vince, ma Salvini ha per la prima ...