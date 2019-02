Sardegna | via al Cammina Italia CAI 2019

Sardegna - via allo scrutinio : i risultati "veri" - Solinas e centrodestra davanti a Zedda e centrosinistra : Iniziato lo spoglio dei voti delle Regionali in Sardegna e per ora vengono confermati gli exit poll di domenica notte: Christian Solinas del centrodestra è davanti a Massimo Zedda del centrosinistra, Francesco Desogus del Movimento 5 Stelle fuori partita e staccatissimo. Leggi anche: Regionali, gli

Sardegna - avanti il Centrodestra Sorpresa Zedda. Al via lo spoglio : Elezioni regionali Sardegna exit poll. Christian Solinas, candidato della coalizione di Centrodestra, in vantaggio su Massimo Zedda, Centrosinistra. Al terzo posto Francesco Desogus, candidato Governatore del Movimento 5 Stelle

Al via lo spoglio in Sardegna. E' sfida Solinas-Zedda - giù il M5S : Roma, 25 feb., askanews, - È un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra quello che si prefigura oggi. Alle 7 è cominciato lo spoglio delle schede del voto per il rinnovo del consiglio ...

Sardegna - al via lo spoglio. Testa a testa Solinas-Zedda : E' iniziato alle 7 lo spoglio delle schede elettorali delle votazioni che si sono svolte ieri in Sardegna per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale . Secondo gli ...

Al via lo scrutinio delle schede in Sardegna : testa a testa tra centrodestra e centrosinistra : Ad accendere la polemica politica nel giorno della consultazione elettorale sarda è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che dal mattino ha rotto il silenzio elettorale con un appello al ...

Sardegna : Zedda - Cs - ha votato in via Venezia : Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Sardegna, ha votato alle12,40 alla Scuola "Randaccio"di via Venezia, a Cagliari.

In Sardegna rinviato il tavolo per decidere il prezzo del latte. Nuovi fronti in Sicilia e Calabria : Sarà un tavolo tecnico che si aprirà nei prossimi giorni in Sardegna a entrare nel merito del prezzo del latte come equo compenso da corrispondere ai pastori sardi del settore ovino. "Esco molto soddisfatto da questa riunione dove abbiamo parlato di tavolo di filiera e concretizzato alcuni dei 10 punti concordati nell'incontro in prefettura a Cagliari", ha detto al termine della riunione il ministro delle Politiche agricole, Gian ...

Sardegna - Berlusconi al candidato Solinas : ‘Non mangiare il viagra - ti regalo mie pillole’ : Il 24 febbraio si terranno in Sardegna le elezioni regionali e il leader di Forza Italia quest’oggi ha tenuto un comizio ad Olbia per parlare della situazione politica ed economica attuale che sta attraversando il nostro Paese. Nel corso dell’intervento, il Cavaliere ha invitato tutta la cittadinanza a votare per la coalizione di centrodestra (formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Partito d’Azione Sardo, altri movimenti e liste ...

In Sardegna parte il progetto BAT per far viaggiare gli aerei senza bisogno del GPS : Gli aerei potrebbero un giorno volare senza bisogno del GPS, grazie a un progetto inaugurato ieri e che sarà sviluppato in Sardegna. Si chiama “BAT: sistema innovativo di navigazione aerea basato su sistema inerziale”, e ha preso il via grazie a un investimento congiunto di 8 milioni e 200 mila euro da parte della Regione e del Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto è curato dall’azienda Wes Trade di Malta, dall’italiana Gem ...

MENINGITE BATTERICA E AVIARIA : DUE CASI IN Sardegna/ Ultime notizie - ricoverati a Lanusei : avviata profilassi : Un caso di MENINGITE BATTERICA e uno di influenza AVIARIA nel giro di poche ore in SARDEGNA: due anziani ricoverati a Lanusei, avviata la profilassi.

Meningite batterica e influenza aviaria : due casi sospetti in Sardegna : Paura in Sardegna dove due persone anziane sono ricoverate, in grave condizioni e in prognosi riservata in Ogliastra, per sospetta Meningite batterica e per un sospetto caso di influenza aviaria (H1N1). Si tratta di due ogliastrini rispettivamente di 84 e 70 anni. La notizia, anticipata dall’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dal direttore sanitario della struttura Luigi Ferrai. L’uomo di 84 anni ha gia’ iniziato la ...

Al via una collaborazione di studio e ricerca tra la Comunità Mondiale della longevità - CmdL - e la Uil pensionati della Sardegna. : Questa nuova alleanza tra mondo della scienza e l'impegno sociale del sindacato, apre una finestra sulle innumerevoli prospettive offerte dall'invecchiamento attivo. «La collaborazione con la ...

Sardegna - via l’esercito dalle spiagge Capo Teulada e Porto Tramatzu. Ministro Trenta : “Tornano ai cittadini” : “Oggi è una giornata simbolica per tutti i sardi e non solo, perché per la prima volta abbiamo avviato una riduzione dello spazio assegnato alle servitù militari, cedendo definitivamente la spiaggia di Porto Tramatzu ai cittadini”. Lo ha scritto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sul suo profilo Facebook ufficiale, postando anche un video della perla di Telulada, in provincia di Cagliari. “Per la prima volta la Difesa ...

Sardegna - aperta a tutti la spiaggia di Capo Teulada. Via l'esercito - passa alla Regione : Traballa una piccola ma significativa parte delle servitù militari. Il ministero della Difesa cesserà le concessioni liberando anche altri luoghi simili