Sardegna | prime sezioni | in vantaggio il Centrodestra Nuovo flop M5S

Sardegna - la protesta dei pastori non si ferma : blocchi nei porti per fermare i camion. E arrivano le prime denunce : La protesta dei pastori sardi si espande nei porti dell’isola, mentre arrivano le prime denunce per le manifestazioni che vanno avanti da giorni tra blocchi stradali e azioni vicino ai caseifici industriali. Il crollo del prezzo del latte ovino e caprino, scivolato sotto i 60 centesimi al litro, ha spinto gli allevatori a un’azione dimostrativa, domenica mattina, nello scalo di Porto Torres, in provincia di Sassari: oltre un ...

Prime previsioni elettorali in Sardegna : M5S in testa - centrodestra insegue - crollo del PD : Domenica 24 febbraio si voterà per la Presidenza della Regione Sardegna. È il secondo (il primo in Abruzzo) dei vari appuntamenti elettorali che avranno luogo anche in altre regioni d'Italia, fino a giungere poi alle elezioni europee di maggio 2019. I candidati che sono in corsa per la presidenza della regione sarda sono in tutto otto, i seguenti: Francesco Desogus del Movimento 5 Stelle; Vindice Lecis di Rifondazione Comunista, Comunisti ...