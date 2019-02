Sardegna | centrodestra verso la vittoria Crollo M5S Salvini esulta | «La Lega vince 6-0

Sardegna : Solinas (centrodestra) verso il successo e crollo M5S. Salvini : “Lega 6-0 sul Pd” : Il più prudente è lui, anche se alla conclusione dello scrutinio mancano a questo punto meno della metà dei seggi. Le proiezioni però vanno tutte in quella direzione e lo spoglio di quasi mille sezioni su 1840 mostrano che Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è a un passo dal diventare nuovo governatore d...

Il centrodestra a un passo dalla vittoria in Sardegna con Solinas : Aggiornato alle ore 18,00 del 25 febbario 2018. Appare incolmabile il divario fra Christian Solinas (47,16%) e Massimo Zedda (33,71) in Sardegna, dove il centrodestra si prepara a bissare il risultato delle regionali dell'Abruzzo. Smentendo gli exit poll di ieri notte, il candidato sponsorizzato dalla Lega, il senatore sardista Solinas, supera di quasi 15 punti quello del centrosinistra, quando sono state scrutinate 933 sezioni (oltre la meta') ...

Voto in Sardegna - centrodestra verso vittoria con Solinas. Scrutinio a rilento : Lo Scrutinio procede a rilento ma a circa metà spoglio la situazione che emerge dal Voto amministrativo in Sardegna è chiara. Il Candidato del centrodestra, Christian Solinas è in vantaggio con quasi ...

Regionali Sardegna - trionfa il centrodestra con Solinas : per il M5s un'ecatombe - le ultime cifre : Il senatore della Lega Christian Solinas è a un passo dalla vittoria alle elezioni Regionali in Sardegna. Dopo 10 ore dall'avvio dello scrutinio, i dati ufficiali con 845 sezioni scrutinate su 1.840 attestano il candidato presidente del centrodestra Solinas al 47,3%, segue il candidato del centrosin

Elezioni in Sardegna - il centrodestra vicino alla vittoria - Crolla il M5s : un anno fa al 42% - oggi al 10% : Alle Elezioni regionali in Sardegna è nettamente avanti il centrodestra. Il suo candidato alla presidenza, Christian Solinas, è in testa sull'esponente del centrosinistra Massimo Zedda, secondo i dati ...

Sardegna - scrutinio lento. Centrodestra avanti con Solinas - il centrosinistra insegue con Zedda. M5S in forte calo. Su La7 la #... : Ancora poche le sezioni scrutinate nell'Isola sarda: 400 sezioni su 1840. Lo spoglio smentisce gli exit poll che davano i due candidati testa a testa. Mentre si profila la conferma di un forte calo ...

Sardegna - centrodestra avanti. Crollo M5S. Salvini esulta : «La Lega vince 6-0 sul Pd» : Operazioni in ritardo nell’isola: ogni scheda viene scrutinata contestualmente per contare voti presidenti, voti di lista e preferenze. Le prime reazioni: Conte: «Nessuna conseguenza sul governo». Di Maio: «Siamo vivi e vegeti»

Sardegna - centrodestra aumenta distacco. Lega al 12% - si conferma crollo del M5s : 16.11 aumenta il distacco di Christian Solinas su Massimo Zedda. Quando sono state scrutinate 299 sezioni su 1840 (12%), il candidato del centrodestra alla carica di governatore in Sardegna e' in vantaggio con il 47,24% sullo sfidante del centrosinistra, inchiodato al 34,03%, e sul Cinquestelle Francesco Desogus (M5s), ancora piu' lontano al 10,86%. Seguono Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) con il 2,83%, Mauro Pili (Sardi Liberi) 2,51%, ...

Sardegna - centrodestra aumenta distacco. Lega al 12% - si conferma crollo M5s : 16.11 aumenta il distacco di Christian Solinas su Massimo Zedda. Quando sono state scrutinate 299 sezioni su 1840 (12%), il candidato del centrodestra alla carica di governatore in Sardegna e' in vantaggio con il 47,24% sullo sfidante del centrosinistra, inchiodato al 34,03%, e sul Cinquestelle Francesco Desogus (M5s), ancora piu' lontano al 10,86%. Seguono Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) con il 2,83%, Mauro Pili (Sardi Liberi) 2,51%, ...

Sardegna - spoglio a rilento : Solinas (centrodestra) verso il successo. Tracollo M5S : Il più prudente è lui, perché alla conclusione dello scrutinio manca ancora parecchio. Le proiezioni però vanno tutte in quella direzione e lo spoglio di circa 500 sezioni su 1840 mostrano che Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) sia a un passo dal diventare nuovo governatore della Sardegna. Il divario con...

Scrutinio in Sardegna a rilento - centrodestra in vantaggio : Continuano il Sardegna le operazioni di spoglio per quanto riguarda il rinnovo della Giunta e del Consiglio regionale isolano. Lo Scrutinio dei voti si sta rivelando più lento del previsto, situazione dovuta probabilmente anche al voto disgiunto e alla doppia preferenza di genere, ma si sta tuttavia delineando un determinato trend che sembra rispettare le previsioni della vigilia, con il candidato del centrodestra, il senatore Sardista Christian ...

Voto in Sardegna - Solinas (centrodestra) verso la vittoria : ampio margine su Zedda (centrosinistra) : Iniziano, lentamente, ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede: secondo quanto fa sapere la Regione, dopo pochissime sezioni scrutinate sarebbe in vantaggio il candidato del centrodestra Christian Solinas davanti a Massimo Zedda in corsa per il centrosinistra. Molto più indietro Francesco Desogus (M5S). Conte: nessuna conseguenza sul Governo...

Elezioni Sardegna - vince il Centrodestra : Solinas è il nuovo Presidente : Per le proiezioni il vantaggio del candidato di Centrodestra non è recuperabile. Chi è Christian Solinas nuovo Presidente...

Voto in Sardegna - Solinas (centrodestra) avanti : ampio margine su Zedda (centrosinistra) : Iniziano, lentamente, ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede: secondo quanto fa sapere la Regione, dopo pochissime sezioni scrutinate sarebbe in vantaggio il candidato del centrodestra Christian Solinas davanti a Massimo Zedda in corsa per il centrosinistra. Molto più indietro Francesco Desogus (M5S). Conte: nessuna conseguenza sul Governo...