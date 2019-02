Sardegna | avanti il Centrodestra Sorpresa Zedda Al via lo spoglio

Sardegna - avanti il Centrodestra Sorpresa Zedda. Le 'estimation' : Elezioni regionali Sardegna exit poll. Christian Solinas, candidato della coalizione di Centrodestra, in vantaggio su Massimo Zedda, Centrosinistra. Al terzo posto Francesco Desogus, candidato Governatore del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Regionali Sardegna - seggi aperti per lo scrutinio : il centrodestra è avanti Sorpresa Zedda - male il Movimento : Negli Exit poll leggero vantaggio di Solinas sul candidato di centrosinistra. La Lega non sfonda. Salvini viola il silenzio

Regionali Sardegna - il centrodestra è avanti. Sorpresa Zedda - male il Movimento : Exit poll, leggero vantaggio di Solinas sul candidato di centrosinistra. La Lega non sfonda. Salvini viola il silenzio

Sardegna - avanti il Centrodestra Elezioni : le 'estimation' di Affari : Elezioni regionali Sardegna exit poll. Christian Solinas, candidato della coalizione di Centrodestra, in netto vantaggio con un margine ampio su Massimo Zedda, Centrosinistra. Al terzo posto Francesco Desogus, candidato Governatore del... Segui su Affaritaliani.it

Sardegna : bomba inesplosa e scritte pro-pastori davanti a sede elettorale : Un fatto grave è avvenuto a Torpè, piccolo comune di circa 2500 abitanti in provincia di Nuoro. Nella tarda mattinata di ieri è stato ritrovato un ordigno inesploso su un davanzale della sede elettorale del Comune. Una bomba ad alto potenziale, realizzata utilizzando gelatina esplosiva da cava che, secondo le autorità, non è esplosa soltanto per un difetto nel confezionamento. L'intenzione non era semplicemente quella di intimidire, bensì ...

APA Sardegna - un passo avanti per superare la crisi : Un passo avanti finalmente risolutivo, sul piano del superamento della crisi che ha colpito il sistema delle associazioni provinciali allevatori , APA, in Sardegna, è giunto da un incontro in cui la ...

Salvini dalla Sardegna : “Di Maio è persona corretta - il governo andrà avanti” : Animi più distesi tra Lega e M5S a dirlo Matteo Salvini direttamente dalla Sardegna Un po’ tranquillizza gli alleati, un po’ manifesta insofferenza. Matteo Salvini è arrivato in Sardegna, per la sua tournée elettorale in vista del voto regionale di domenica prossima. E deve parlare del caso Diciotti, nel giorno in cui i 5Stelle annunciano ufficialmente … L'articolo Salvini dalla Sardegna: “Di Maio è persona corretta, il ...