Salvini ospite alla Luiss dopo le elezioni in Sardegna | ' Riconvocherò i pastori a breve'

Matteo Salvini ospite alla striscia sovranista dopo il Tg2? Spallata al palinsesto - un caso in Rai : Giovedì sera Matteo Salvini è intervenuto a Tg2 Post , il talk che fa da appendice all'edizione serale del notiziario e, come riporta TvBlog , la durata è stata prolungata di 10 minuti rispetto al ...

C'è ospite Matteo Salvini e Tg2 Post dura 10 minuti in più : C’è Matteo Salvini e Tg2 Post dura dieci minuti in più. Sarà un caso, sicuramente. Ma se per fare una prova occorrono tre indizi, noi tre indizi ce li abbiamo.Puntata di giovedì. L’appendice al notiziario della sera ha in collegamento il ministro dell’Interno, intervistato dalla conduttrice Francesca Romana Elisei. Assieme a lei anche il direttore dell’Unione Sarda Emanuele Dessì e il vicedirettore di Libero Fausto Carioti.prosegui la ...

Mara Venier a Barbara D'Urso : «Vieni ospite a Domenica In - io poi verrò da te». E su Salvini : «Ha ragione sull'immigrazione» : La Mara Venier che non ti aspetti. Che gioca in contropiede e, ospite di Un Giorno da Pecora, invita Barbara D'Urso a Domenica in «Invitare Barbara D'Urso a 'Domenica In'?...

Mara Venier a Barbara D'Urso : «Vieni ospite a Domenica In - io poi verrò da te». E su Salvini : «Ha ragione sull'immigrazione» : La Mara Venier che non ti aspetti. Che gioca in contropiede e, ospite di Un Giorno da Pecora, invita Barbara D'Urso a Domenica in «Invitare Barbara D'Urso a 'Domenica In'?...

Mara Venier alla D'Urso : «Barbara vieni ospite a Domenica In - io poi verrò da te». Poi su Salvini : «Sull'immigrazione ha ragione» : La Mara Venier che non ti aspetti. Che gioca in contropiede e, ospite di Un Giorno da Pecora , invita Barbara D'Urso a Domenica in ' Invitare Barbara D'Urso a 'Domenica In'? E' una bella idea, sarebbe ...